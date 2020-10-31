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2020高中生最愛十大好書 《台北人》連三年榜上有名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
2020台積電青年學生文學獎，由所有投稿者一人提出5本書單，最後大家票選出最高票前十名。記者趙宥寧／攝影
2020台積電青年學生文學獎，由所有投稿者一人提出5本書單，最後大家票選出最高票前十名。記者趙宥寧／攝影

第十七屆「台積電青年學生文學獎」今天下午舉行頒獎典禮，邀請第一屆評審、知名作家白先勇出席頒獎給小說組首獎，本屆投稿者也共同提出喜愛書籍，最終票選出「2020高中生最愛十大好書」，白先勇的《台北人》連續三年榜上有名，今也由小說組首獎得主陳心容贈獎，傳承意味濃厚。

白先勇上台致詞時說，他很意外《台北人》這幾年被選為高中生讀物，他也非常高興有這麼年輕的讀者也看我的小說。他說，寫作上是心靈的好友，希望有人看了你的東西後，若讀者喜歡也了解，就是作家最安慰的。

「台北人寫的都是中老年的人故事，年輕朋友居然對老年人也感興趣」，白先勇笑著直說這不容易，他也感謝年輕讀者。

2020台積電青年學生文學獎，由所有投稿者一人提出5本書單，最後大家票選，最高票的前十名，包含不朽 《想把餘生的溫柔都給你》、太宰治 《人間失格》、白先勇 《台北人》、余秋雨 《文化苦旅》、林奕含 《房思琪的初戀樂園》、東野圭吾 《解憂雜貨店》、曹雪芹 《紅樓夢》、張西 《二常公園》、張愛玲 《傾城之戀》、趙南柱 《82年生的金智英》。

第十七屆「台積電青年學生文學獎」今天下午舉行頒獎典禮。記者林伯東／攝影
第十七屆「台積電青年學生文學獎」今天下午舉行頒獎典禮。記者林伯東／攝影

白先勇 台積電

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