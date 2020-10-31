聽新聞
test
0:00 / 0:00
2020高中生最愛十大好書 《台北人》連三年榜上有名
第十七屆「台積電青年學生文學獎」今天下午舉行頒獎典禮，邀請第一屆評審、知名作家白先勇出席頒獎給小說組首獎，本屆投稿者也共同提出喜愛書籍，最終票選出「2020高中生最愛十大好書」，白先勇的《台北人》連續三年榜上有名，今也由小說組首獎得主陳心容贈獎，傳承意味濃厚。
白先勇上台致詞時說，他很意外《台北人》這幾年被選為高中生讀物，他也非常高興有這麼年輕的讀者也看我的小說。他說，寫作上是心靈的好友，希望有人看了你的東西後，若讀者喜歡也了解，就是作家最安慰的。
「台北人寫的都是中老年的人故事，年輕朋友居然對老年人也感興趣」，白先勇笑著直說這不容易，他也感謝年輕讀者。
2020台積電青年學生文學獎，由所有投稿者一人提出5本書單，最後大家票選，最高票的前十名，包含不朽 《想把餘生的溫柔都給你》、太宰治 《人間失格》、白先勇 《台北人》、余秋雨 《文化苦旅》、林奕含 《房思琪的初戀樂園》、東野圭吾 《解憂雜貨店》、曹雪芹 《紅樓夢》、張西 《二常公園》、張愛玲 《傾城之戀》、趙南柱 《82年生的金智英》。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言