台灣之光！ 中央大學太空新發現 連登天文物理期刊

中央大學教授郝玲妮與研究生首次在太陽風及地球磁層的交互作用中發現磁（場）重連（magnetic reconnection）的新現象，應用NASA高解析度磁層多尺度人造衞星資料 （Magnetospheric Multiscale Mission; MMS），深入分析太空中的磁鏡波（magnetic mirror waves)及磁場重連並建立理論模式，創新成果更連續發表於今年6月、9月及10月份的天文物理期刊The Astrophysical Journal。

中央大學表示，該研究首次發現磁鏡波如漣漪般地環繞著磁重連的核心區域X line的研究成果發表於10月份天文物理評論（The Astrophysical Journal Letters)。郝玲妮及學生曾在2003年提出理論預測，由於電漿溫度具有非均向性，其所引發的磁鏡不穩定（mirror instability）與磁重連產生共舞，會大大地加速能量轉換並產生爆發性的磁場重組現象。

中央大學表示，此新研究成果對磁鏡不穩定及磁重連的共振現象提出佐證，亦是MMS衛星自2015年發射至今，首次使用高解析度觀測資料結合電漿理論模式完整建構出磁重連全貌，確認X line的存在，是MMS衛星任務的最新重要研究成果。

中央大學指出，宇磁重連核心區域的磁力線呈交錯的X line形狀，其物理特性及磁重連速率是太空天文電漿研究的重要主題，但目前只有太陽系行星磁層及行星際空間的磁重連現象，可藉由人造衛星㩗帶科學儀器進行實地探測。

中央大學也回顧，首次地球磁層頂之磁重連，即是由郝玲妮於1999年以人造衛星資料及理論模式建構出其空間幾何結構及全貌，此研究也帶動了後續的MMS衛星任務規畫；MMS 四顆衞星組成邊長15公里的四面體，以0.15秒的高時間解析度收集資料，提供科學家於太空進行前瞻性的電漿物理研究，而磁重連的微觀結構正是首要任務。

中央大學表示，由於磁重連發生地點及時間均無法預測，衞星探測找尋磁重連的事件是可遇不可求的任務，尤其磁重連的核心區域僅幾十公里，人造衛星飛越X line的機會微乎其微，因此多數的研究均無法提供磁重連及X line 發生的直接證據。

中央大學說，由郝玲妮及學生所發展出的理論模式，利用MMS衛星穿越地球磁層頂20秒的資料，建構出磁重連全貌圖 (2000公里x 2000公里)，發現衛星距離X line僅30公里，首次見證磁力線如琴弦般地被撥動，磁鏡波則如電漿池中漣漪般的疏密分布，為磁重連增加了多彩繽紛的現象，成果將引領新的電漿及太空天文物理研究。