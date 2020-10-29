教部首份教學報紙「安妮新聞」 獲日本GDA設計獎

教育部今年支持美感教育計畫團隊發行指導學科知識和美學的報紙「The Anne Times安妮新聞」，由各校登記免費訂閱，每期發行1萬多份，是教育部首度發行教學用報紙。此刊從4769件作品中脫穎而出，獲得國際級設計大獎日本2020「Good Design Award」肯定。

教育部美感教育計畫主持人、交大建築所教授曾成德說，該刊提供學生跨領域學習，題材甚至包含太空探索，適合作為學科教材，且讓美感教育融入各領域。不少教師今年暑假主動報名工作坊，盼了解如何將報紙導入教學。

曾成德說，報紙名稱「安妮」是童話中代表勇氣與想像力的角色。安妮新聞每月發行一刊，主題囊括太空探索、生物演化、地景觀察、中西洋名畫，並兼顧版面的資訊編排、用色。

他表示，108課綱強調跨領域學習，報紙將資訊有效整理與分類，並包裝成不同主題，適合作為很多學科教材，且讓美感教育融入各領域。

安妮新聞每張長約55公分、寬約60公分，濯亞實驗教育機構率先將這份報紙融入自然和美術課，吸引學生雙手拿報紙埋頭閱讀。校長李丕寧說，首刊主題談到太空人，剛好是小學六年級課程，濯亞教師帶學生觀察太空人裝備與一般人異同，進一步思考人類若移居另一星球，該如何設計未來衣飾，兼顧學科和美學知識，增進知識也培養創造力。

李丕寧說，此教材吸引學生放下3C一同閱讀，校內教師課後安排學生自行設計報紙，彰顯學生個人特質，符合新課綱精神。

紙媒雖式微，但先進國家仍看重報紙的教育功能。曾成德舉例，挪威規定國小高年級和國中課程要融入報紙來增進閱讀力，並替教師開設一年40小時的增能課；美國則由紐約時報等主流媒體推動相關教學，提供紙本和數位新聞教材給教學單位。

日本朝日新聞等大報也製作報紙教學手冊，指引第一線教師認識報紙選材和編排。該國調查發現，有讀報習慣的孩子，國語文科目考試答對率比未讀報者高出一成。

聯合報也推動「好讀周報」多年，從全球時事到流行話題，精選書摘到寫作技巧，科普閱讀到英文學習，多次獲海內外獎項。