公民時事題／壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

一、時事掃描：

壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，三天就吸引5000人附議，達到附議門檻。他說，此制導致很多學生花時間擔心沒內容可上傳，無法專注在課程學習上。學習歷程內容也難證明自己實力，不如廢除，讓高中生自由探索跨領域事務，不必三年都帶著壓力學習。

【2020/10/8聯合報】

二、命題趨勢：

108課綱上路後，學習檔案成為高中生每學期的重要功課，對部分高中生造成極大壓力，因此在提點子平台，要求教育部廢除政策。此議題可以從多元入學、學生家庭的社經階層、文化資本、科技與媒體的公民參與、公共政策平台、政府對民意的回應性等議題來延伸討論。建議觀看影片「國民黨 楊瓊瓔 質詢 國發會 #公共政策網路參與平台 #PTT 20200930 經濟委員會 立法院演哪齣」https://www.youtube.com/watch?v=ZGZt2zrfcU8

三、牛刀小試：

108課綱上路後，高中生必須每學期提交學習檔案，以供高三學測後申請推甄入學之備審資料採用，也就是將過去學測後才開始準備備審資料的時間，拉到高中一入學就開始。教育部立意很好，但是高中生卻認為壓力過大，於是上國發會的公共政策網路參與平臺「提點子」。提議者「煞氣a阿鵬」提出「要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案一項」短短3天就得過超過5000人附議，達到成案門檻，教育部將研議後於60天後提出正式回應。教育部國教署表示，學習歷程是基於新課綱重視的「強化課程輔導諮詢」目標，故建置學習歷程資料庫來記錄高中生學習歷程，輔導學生以達適性發展目標。國教署感謝提案人提此議，也會持續關注此連署。根據題意推論，下列相關敘述何者最為正確？

(A)按照法令的規定，教育部應依據附議結果推動廢除政策

(B)提案迅速通過附議門檻，門檻的偏低將影響議題的關注

(C)提點子平台採匿名提案，因此網友不必負任何法律責任

(D)政府透過資訊科技，建構與民間互動溝通平臺以納民意

答案：

解析：

(A)教育部評估納入政策推動之可行性，並非一定要接納與推動政策(B)提案迅速通過附議門檻，顯見國人對此公共議題的關注度，5000人附議屬於高門檻(C)提點子平台採匿名提案，網友註冊時採實名制，仍需負相關法律責任。

題型：情境素養題-解讀資訊

四、歷年考古題:

王老師任教於濱海小鎮，發現常有不肖業者傾倒廢土，破壞生態環境，導致潮間帶紅樹林逐年萎縮，因而集結在地人士組織社團，宣揚保育理念，避免紅樹林進一步流失。關於王老師透過結社參與公共事務的行動，下列敘述何者為正確？(109學測)

(A)成立社團後，應儘速向政府立案，否則會成為非法組織

(B)該社團若接受行政機關補助，將無法維持角色的中立性

(C)社團可接受企業捐助擴充資源，但應注意企業環保立場

(D)王老師應拒絕親友加入社團，以避免違背社團之公共性

答案：