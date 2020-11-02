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數感實驗室／《全面啟動》無限樓梯創作者 諾貝爾物理獎得主潘洛斯（上）

聯合報 / 賴以威（數感實驗室）
英國學者潘洛斯（左起）、德國學者根策爾和美國學者吉茲，因為研究黑洞而獲得今年諾貝爾物理獎。（法新社）
英國學者潘洛斯（左起）、德國學者根策爾和美國學者吉茲，因為研究黑洞而獲得今年諾貝爾物理獎。（法新社）

「小時候，我算得奇慢無比，老師不太喜歡我，就把我降到程度比較低的班級。還好，那班有一位觀察敏銳的老師，他告訴我『你要算多久都可以』」

剛發布的諾貝爾物理學獎，其中有一半的榮耀頒給了牛津大學的羅傑•潘洛斯(Roger Penrose)爵士，彰顯他運用數學證明黑洞是廣義相對論的直接結果。有學者將他與愛因斯坦、霍金並列，認為他對基礎科學做出了重大的貢獻。

「這麼厲害？」

有些人可能會好奇。但事實上，多數人就算沒聽過潘洛斯的名字，也絕對間接的看過他的作品，例如電影《全面啟動》裡出現的無限樓梯(Infinite Stairs)，就是他與父親的共同創作。

他的父親是一位知名的心理學家、數學家、西洋棋專家。從小看見父親在各個領域悠游自在，潘洛斯充分了解知識的趣味。碩二那年，他去阿姆斯特丹參加國際數學家大會，那是四年一度，全球性的數學會議，會中將頒發菲爾茲獎等重要的數學獎項。

當年的大會主席想推廣數學與藝術的連結，便找了一位喜歡畫家策展，這位畫家沒受過數學訓練，畫作中卻充滿了數學趣味。潘洛斯的友人告訴他

「市立博物館有一個展覽你應該會有興趣，一位叫艾雪的畫家來著。」

年輕的潘洛斯一瞬間就被艾雪的作品迷住，他站在《白天與黑夜》這幅一分為二，黑鳥與白鳥彼此鑲嵌的作品，他回憶道「我站在這幅奇幻的作品前好久，我從來沒看過這樣的作品。回去後我決定也來畫一些看起來不可能存在的作品。然後，我就拿著畫出來的潘洛斯三角形找我爸。」

對，這個如今滲透在許多藝術、設計領域的趣味符號，就是潘洛斯在看完艾雪展後的創作。天才之間的創意往往就是這樣互相激盪出來的。艾雪看到潘洛斯三角形後，同樣為之著迷，運用了這個概念創作出《瀑布》與《上下階梯》兩幅經典作品。

（未完待續）

諾貝爾 物理科

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