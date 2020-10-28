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翻轉臨時工刻板印象 北商大學生作品獲紅點設計獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
北商大得獎團隊希望為臨時工發聲，撕去眾人對臨時工的標籤，鍍上無名好漢的形象。圖／北商大提供
北商大得獎團隊希望為臨時工發聲，撕去眾人對臨時工的標籤，鍍上無名好漢的形象。圖／北商大提供

台北商業大學商業設計管理系學生簡筱錡、陳瑋萱參加2020年德國紅點設計「品牌暨傳達設計」，作品獲Red Dot Winner獎項。他們透過紅藍濾鏡設計圖像，將臨時工結合東方好漢，傳遞出行業背後不為人知的特殊技能與工作精神，翻轉臨時工的刻板印象。希望世人能以不同角度去看待每個不同職業的人，學會欣賞或尊重不同行業。

商業設計管理系主任連俊名表示，德國紅點設計獎又分為「設計概念獎」、「品牌暨傳達設計」與「產品設計獎」三大類獎項。紅點品牌暨傳達設計大獎是全球品牌、廣告代理商，以及設計師們眾所期待國際大獎。

北商大表示，這次學生得獎的作品名為「Bomia-Hohan」，透過紅藍濾鏡設計圖像，將臨時工結合東方好漢，傳遞出行業背後不為人知的特殊技能與工作精神，翻轉臨時工的刻板印象。希望世人能以不同角度去看待每個不同職業的人們，學會欣賞或尊重不同行業，發現臨時工其實有許多值得眾人學習與欽佩的地方。

獲獎學生指出，現階段社會不斷將各種負面標籤貼在臨時工身上，深植在多數台灣人心中。團隊希望能為臨時工發聲，撕去眾人對臨時工的標籤，鍍上無名好漢的形象。

北商大得獎作品「Bomia-Hohan」，透過紅藍濾鏡設計圖像，傳遞出行業背後的工作精神。圖／北商大提供
北商大得獎作品「Bomia-Hohan」，透過紅藍濾鏡設計圖像，傳遞出行業背後的工作精神。圖／北商大提供

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