翻轉臨時工刻板印象 北商大學生作品獲紅點設計獎

台北商業大學商業設計管理系學生簡筱錡、陳瑋萱參加2020年德國紅點設計「品牌暨傳達設計」，作品獲Red Dot Winner獎項。他們透過紅藍濾鏡設計圖像，將臨時工結合東方好漢，傳遞出行業背後不為人知的特殊技能與工作精神，翻轉臨時工的刻板印象。希望世人能以不同角度去看待每個不同職業的人，學會欣賞或尊重不同行業。

商業設計管理系主任連俊名表示，德國紅點設計獎又分為「設計概念獎」、「品牌暨傳達設計」與「產品設計獎」三大類獎項。紅點品牌暨傳達設計大獎是全球品牌、廣告代理商，以及設計師們眾所期待國際大獎。

北商大表示，這次學生得獎的作品名為「Bomia-Hohan」，透過紅藍濾鏡設計圖像，將臨時工結合東方好漢，傳遞出行業背後不為人知的特殊技能與工作精神，翻轉臨時工的刻板印象。希望世人能以不同角度去看待每個不同職業的人們，學會欣賞或尊重不同行業，發現臨時工其實有許多值得眾人學習與欽佩的地方。