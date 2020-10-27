工研院第九屆新任院士出爐 再添重量級智囊團

工研院新科院士出爐！工研院今（27）日舉辦「第九屆工研院院士授證典禮」，7位新科院士包括台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、中研院基因體研究中心合聘特聘研究員翁啟惠、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德、緯創資通董事長暨策略長林憲銘、聯強總裁兼執行長杜書伍。

工研院董事長李世光表示，今年7位新科院士各來自半導體、資通訊、生技醫療、AI人工智慧產業界的菁英，均是下一世代非常重要的發展趨勢，對國家長遠發展貢獻良多。

工研院7位新科院士致詞發表感言時，劉德音感謝半導體生涯中對他影響最多的人，包括在大學時代聽施敏教授以S曲線說明半導體當時還在啟蒙階段，讓當下他就決定要加入半導體產業。

魏哲家則分享《How The Mighty Fall》一書，借鏡書中案例提醒自己，也將這份榮耀獻給台積電的員工與客戶夥伴。

翁啟惠期待，未來工研院能持續扮演關鍵角色，對人類生活與國家經濟發展做出貢獻。

孔祥重則建議，工研院未來的AI人工智慧發展策略，可以專注基礎建設發展，例如可建立數據相關的實驗設施等。

李源德也指出，未來希望多促成跨領域結合之交流機會，善用大數據AI人工智慧建構精準管理，提升醫療照護產值。

林憲銘則認為，台灣稱為寶島，工研院也是台灣重要的寶，過去幾十年布建許多基礎技術，未來也會持續協助ICT產業產業發展。

杜書伍表示，電子產業剛開始是篳路藍縷，榮幸看到各公司發展出好產品與技術，促使世界大幅改變。