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工研院第九屆新任院士出爐 再添重量級智囊團

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
總統蔡英文與新任及歷任工研院院士、貴賓合影，前排由左至右為：經濟部次長林全能、榮鋼集團創辦人陳興時、智榮基金會董事長施振榮、總統府資政林信義、總統蔡英文、工研院董事長李世光、台灣積體電路製造股份有限公司創辦人張忠謀、華碩集團董事長施崇棠、清華大學榮譽講座教授史欽泰。後排由左至右為：友嘉集團總裁朱志洋、工研院院長劉文雄、聯華神通集團董事長苗豐強、緯創資通股份有限公司董事長暨策略長林憲銘院士、台灣積體電路製造股份有限公司總裁魏哲家院士、台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音院士、國立臺灣大學醫學院名譽教授李源德院士、聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍院士、亞力電機集團總裁楊振通、經濟部技術處處長邱求慧。圖／工研院提供
總統蔡英文與新任及歷任工研院院士、貴賓合影，前排由左至右為：經濟部次長林全能、榮鋼集團創辦人陳興時、智榮基金會董事長施振榮、總統府資政林信義、總統蔡英文、工研院董事長李世光、台灣積體電路製造股份有限公司創辦人張忠謀、華碩集團董事長施崇棠、清華大學榮譽講座教授史欽泰。後排由左至右為：友嘉集團總裁朱志洋、工研院院長劉文雄、聯華神通集團董事長苗豐強、緯創資通股份有限公司董事長暨策略長林憲銘院士、台灣積體電路製造股份有限公司總裁魏哲家院士、台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音院士、國立臺灣大學醫學院名譽教授李源德院士、聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍院士、亞力電機集團總裁楊振通、經濟部技術處處長邱求慧。圖／工研院提供

工研院新科院士出爐！工研院今（27）日舉辦「第九屆工研院院士授證典禮」，7位新科院士包括台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、中研院基因體研究中心合聘特聘研究員翁啟惠、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德、緯創資通董事長暨策略長林憲銘、聯強總裁兼執行長杜書伍。

工研院董事長李世光表示，今年7位新科院士各來自半導體、資通訊、生技醫療、AI人工智慧產業界的菁英，均是下一世代非常重要的發展趨勢，對國家長遠發展貢獻良多。

工研院7位新科院士致詞發表感言時，劉德音感謝半導體生涯中對他影響最多的人，包括在大學時代聽施敏教授以S曲線說明半導體當時還在啟蒙階段，讓當下他就決定要加入半導體產業。

魏哲家則分享《How The Mighty Fall》一書，借鏡書中案例提醒自己，也將這份榮耀獻給台積電的員工與客戶夥伴。

翁啟惠期待，未來工研院能持續扮演關鍵角色，對人類生活與國家經濟發展做出貢獻。

孔祥重則建議，工研院未來的AI人工智慧發展策略，可以專注基礎建設發展，例如可建立數據相關的實驗設施等。

李源德也指出，未來希望多促成跨領域結合之交流機會，善用大數據AI人工智慧建構精準管理，提升醫療照護產值。

林憲銘則認為，台灣稱為寶島，工研院也是台灣重要的寶，過去幾十年布建許多基礎技術，未來也會持續協助ICT產業產業發展。

杜書伍表示，電子產業剛開始是篳路藍縷，榮幸看到各公司發展出好產品與技術，促使世界大幅改變。

院士 半導體 台積電

延伸閱讀

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