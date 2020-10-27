蘭女學生勇奪文學獎 全球華文、文雨飛揚比賽表現亮眼

全球華文學生文學奬是台灣目前最具指標性的中學生文學奬，蘭陽女中在此一比賽榮獲散文首奬、散文一佳作、一入圍、新詩二佳作，共四個獎項，是全國高中獲獎數最多的學校，也創下該校在此文學奬拿下四獎一入圍的最佳記錄，表現亮眼。

此奬項涵蓋短篇小說、散文以及新詩，徵稿來自全球各國，除了台灣、馬來西亞、中國大陸、新加坡，今年更出現美國、越南等國作品，今年全球投稿學校多達226所，各國學生爭相角逐。

第38屆「全球華文學生文學奬」高中散文組共收件467篇，決選22篇，蘭陽女中榮獲散文首奬、散文佳作及入圍。學生李家恩的〈綠手指〉獲散文首獎肯定，〈綠手指〉一文語言詩意，用種樹之道比喻人的受教，藉母親種菜讓一家人的性格躍然紙上，寫出生命的韌性及成長的喜憂；黃允慈的〈白老鼠〉獲散文佳作，賴淳璥的〈炤見〉也獲得入圍肯定。

高中新詩組共收件374篇，決選23篇，蘭陽女中獲二篇佳作，林育岑的〈心事〉獲新詩佳作，林書妤的〈獨奏〉獲新詩佳作肯定。學生們開心表示，能夠在激烈比賽中，獲得評審肯定，是寫作歷程上莫大的鼓勵。

校方表示，全球華文文學奬為全球性奬項、難度高、參與人數多、並由知名作家擔任評審，要求水準也更高。文學性、筆法、新意都要求全面關照，蘭女耕耘文藝創作，全國學生文學奬當中屢獲首奬，今年又再度突破以往成績，顯示出學生的創作潛力及華語文教學的成效。

此外，這屆的文雨飛陽文學獎，高中組16個獎項，蘭陽女中拿下13個獎項，作品遍及新詩、散文、小說，榮獲2項首獎、5優選、6佳作，也是文雨飛陽文學獎的最大贏家。

賴淳璥獲得散文首獎及新詩優選，嚴之琳獲新詩優選與散文佳作，章祐甄獲新詩首獎，薛燁琳獲散文優選，胡瑛淇、黃歆茹為小說優選，羅霈及陳以恩獲新詩佳作，黃瑋棻及黃禹芊獲得散文佳作，曾詠芝獲小說佳作等肯定。