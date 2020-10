【生活英文】特休、補班日、連假 這些單字英文怎麼說？

前陣子剛結束中秋連假,小編才上四天班馬上又迎來三天的國慶連假,放假放到好爽阿!(雖然每次收心都好痛苦QQQ)今天小編就來教大家跟連假有關的英文吧!讓我們一起期待下一次的到來!

連假的英文

連假就是代表連續的假期,通常會跟週末連接在一起,所以我們就可以直接說 long weekend「很長的週末」,也就是「連假」的意思啦!

Anna’s family decided to go camping for the long weekend.(Anna 的家人決定連假的時候去露營。)

另外我們也可以直接用放假的天數來表達,例如這次的中秋連假有四天,我們就可以說 a four-day holiday / vacation,那國慶連假是三天的話就可以說 a three-day holiday / vacation

The newlyweds are going to celebrate their honeymoon abroad during the four-day vacation.(這對新婚夫妻將要在四天連假時出國度蜜月。)

跟連假有關的英文

◎ bridge holiday

bridge 是「橋」的意思,所以 bridge holiday 就是表示用來連接假日與假日之間的橋梁,也就是所謂的「彈性放假日」。如果國定假日遇到週二或週四都會彈性放假,所以通常會是週一或週五的時間。

A bridge holiday usually occurs when the national holiday falls on Tuesday or Thursday.(通常國定假日在星期二或星期四的時候才會有彈性放假日。)

◎ national holiday

連假很多都是由彈性放假日加上國定假日組合而成的,所以接下來就要來學「國定假日」的英文啦!national 是「國家的」,因此 national holiday 就是所謂的「國定假日」。

Mid-Autumn Festival is a national holiday in Taiwan. Friends and family get together to barbecue.(中秋節在台灣是國定假。朋友和家人會聚在一起烤肉。)

常見的國定假日還有像是

● Mid-Autumn Festival 中秋節

● National Day / Double Tenth Day 國慶日

● Tomb Sweeping Day / Qingming Festival 清明節

● New Year’s Day 元旦

◎ make-up day

make-up 是複合形容詞「彌補」的意思,代表這天是要彌補因為國定假日而多放的彈性假日,就是所謂的「補班日」啦!

The professor announced that we didn't have to attend class for the make-up day tomorrow.(教授宣布明天補課日我們不需要上課。)

◎ annual leave

最後要來介紹上班最開心的 annual leave 「年假;特休假」。這裡的 annual 是形容詞「年度的」,leave 則是名詞「假」的意思,代表公司每年會固定給予員工的假。而因為這些假是有薪水的「有薪假」,所以也可以說是 paid leave / paid vacation。

Sam will be on annual leave for two days next week.(Sam 下禮拜會休兩天的特休。)

If you take annual leave for four days before Double Tenth Day, you can enjoy an eleven-day vacation along with the Mid-Autumn Festival.(如果你在雙十節之前休四天年假,你就可以連同中秋節享受十一天的假期。)

看完這篇大家下次知道要怎麼安排假日了嗎?

