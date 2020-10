影／Netflix 最新夯片《艾蜜莉在巴黎》 學會那些源自法文的詞

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

最近大家有搭上美劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)的熱潮嗎?女主角艾蜜莉和法國帥哥加百列的浪漫邂逅,光看就讓人好想談戀愛!還沒看的朋友們趕快先來看一下預告片吧!

雖然艾蜜莉法文學得很辛苦,但英文中本來有許多法文傳進來的字詞,像是 fiancé(未婚夫)或是 souvenir(紀念品)。今天小編整理了幾個約會時用得到的法文字詞片語,融入英文對話讓你聽起來既優雅又神秘!

跟用餐有關的詞彙

◎ du jour

du jour 的意思就是「今日特餐」,也就是除了固定菜單之外,主廚特製的當日限定餐點,像是主菜就會寫成 plat du jour,今日濃湯則是 soup de jour。

如果今天你決定在家下廚,想用美食抓住對方的胃,那在對方問你吃什麼時,你可以這麼回答來展現風度:

A: Wow, it smells pretty delicious! What are we going to have tonight? (哇,也太香了吧!我們今晚吃什麼呀?)

B: Our plat du jour is beef bourguignon. Would you like to have an aperitif before dinner, madam / sir?(我們今日的主餐是紅酒燉牛肉,你要先來點餐前酒嗎,女士/先生?)

◎ bon appétit

bon appétit 照字面翻為「祝你胃口大開」,其實就是餐點準備好後,請對方「慢慢享用」的意思。bon 在法文中是「好」的意思,而 appétit 等同於英文中的 appetite,為「食慾、胃口」之意。

準備上菜時,你可以這麼說:

A: Bon appétit, darling. Hope you enjoy what I’ve prepared for you.(親愛的,請慢用。希望你喜歡我幫你準備的餐點。)

B: Thank you, honey. You’re so sweet.(寶貝,謝謝你。你真體貼。)

跟聊天有關的詞彙

◎ tête–à–tête

用完餐後,當然要換個場所,繼續深聊啦!tête–à–tête 意思是「促膝長談、親密對話」,可以用在密友之間,也可以是情人耳鬢廝磨時的悄悄話。

A: Would you like to go to the movies tonight? (你今晚想要去看電影嗎?)

B: I’d prefer to lie on the couch and have a tête–à–tête with you. (我比較想窩在沙發上和你說悄悄話。)

◎ genre

聊天還是要懂得製造話題,才能替自己加分。如果知道對方喜歡從事的文藝活動,就可以繼續追問喜歡的類型是什麼。genre 為「文體、類型」,可以應用在文學、電影、戲劇或音樂等領域。例如:

A: If my memory serves me right, you are a big fan of literature, aren’t you? What is your favorite genre?

(我沒記錯的話,你很喜歡文學對吧?你最喜歡哪個類型?)

B: I love poetry. My favorite poet is William Yeats; his works are full of literary elegance and beauty.

(我喜歡讀詩。我最喜歡的詩人是葉慈;他的文筆相當優美。)

製造浪漫橋段

◎ déjà vu

déjà vu 最常見的翻譯是「既視感、似曾相似的感覺」。有時我們會在現實生活中,突然覺得好像曾經歷過相同的事件,déjà vu 就可以用來描述這種微妙的感覺。互訴衷情時,可以用來暗示和對方很有緣、天生一對。

Ever since I met you, I have had a strong sense of déjà vu. I think we are destined to be together.(自從遇見了你,我一直有種說不上來的熟悉感。我覺得我們注定就是要在一起吧。)

以上就是小編今天整理的英文中的法文單字,試著學起來,營造浪漫氛圍吧!

