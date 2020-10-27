快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「光明與黑暗同呈現於人」 七等生辭世文化部長表哀思

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
七等生。圖／國立台灣文學館提供
七等生。圖／國立台灣文學館提供

作家七等生（本名劉武雄）24日辭世，享壽81歲。文化部今表示，七等生創作以小說為主，兼及詩與散文，作品同時呈現作家追求真實與美學的軌跡，文化部長李永得深表哀思與敬意。

七等生1939年生於苗栗，曾任瑞芳、九份、苗栗等地國小老師，1966年與尉天驄、陳映真、施叔青等人創辦《文學季刊》，1983年應邀赴美國愛荷華大學「國際作家工作坊」訪問。1989年自國小教職退休後，專事書寫、繪畫與攝影等藝術創作。

代表作有「我愛黑眼珠」、「沙河悲歌」、「重回沙河」等，其中「沙河悲歌」經改編為電影。曾獲1966年第一屆與1967年第二屆台灣文學獎、1976年第一屆聯合報小說獎、1985年中國時報文學推薦獎、1985年第八屆吳三連文藝獎及2010年第14屆國家文藝獎等重要獎項，文學成就斐然。

遠行出版社於1977年出版「七等生小全集」（10冊）與作品評論集「火獄的自焚」，七等生成為台灣新文學史上第一位同時擁有全集與評論集的作家。七等生繪畫成就亦卓越，先後於1991年與1992年舉辦個展。

文化部表示，回顧七等生文學、藝術創作的一生，正是其自身經歷的寫實過程，正如摯友馬森所言，他是少有的一位把光明與黑暗面同時呈現於人的作家，七等生的辭世將留給世人無限想念。

文化部 瑞芳 尉天驄

延伸閱讀

國美館風波畫句點！ 國父紀念館館長梁永斐接任

文化部：梁永斐出任國美館長 借重藝術背景

現代主義小說家七等生 作品風格獨特具個人色彩

作家七等生過世 享壽81歲

相關新聞

美疫情嚴峻口罩像黃金一樣貴！輔仁中學捐1.4萬片口罩

嘉義市天主教輔仁中學師生、家長，有感美國疫情嚴峻「口罩像黃金一樣貴」，日前發起 「輔中『罩』你」送愛至美國喬治亞州姊妹校...

氣質美眉花6年取得獸醫雙聯學位 要成為獸醫心臟科權威

中興大學獸醫學系周言昱是台灣首位取得台美名校獸醫臨床碩士雙聯學位的學生。2018年8月她透過中興大學獸醫學院與美國愛荷華...

「光明與黑暗同呈現於人」 七等生辭世文化部長表哀思

作家七等生（本名劉武雄）24日辭世，享壽81歲。文化部今表示，七等生創作以小說為主，兼及詩與散文，作品同時呈現作家追求真...

正修科大校友柯約瑟出書分享成功法則 版稅全捐了

正修科技大學校友柯約瑟事業有成，歷年來捐贈獎學金提攜經濟弱勢學弟妹，今天返回母校舉辦校園簽書會，並與學弟妹分享創業心得。...

寫作教室／「材料具備針對性」 寫作要像煮飯有選米的原則

煮飯需要食材，否則廚師技術再精湛仍無能為力；寫作也是，豐富材料與適當選材都是完成一篇好文章的關鍵。究竟什麼素材符合文章主...

與火箭阿伯同為台大橄球隊OB 蘇揆重申拚太空決心

行政院長蘇貞昌55年前曾是台大橄欖球隊隊員，他今天出席台大橄欖球隊75周年餐敘，致詞時特別點名同為昔日隊友且出席餐敘的「...

「哀敦砥悌」展期到明天 邦交國大使曾開心合影

台北市立美術館展出藝術家梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，為2020年的更新版本。北美館日前在臉書PO出小彩蛋，在展覽開幕暨記者...

U值媒／媽媽，被妳誇獎我好開心。

對於孩子，因為每天相處，也很親近，當她不對的行為與態度出現時，我就會很嚴厲，嚴厲下總會有太直接的言語。尤其當苳上小學，離開幼兒園天真可愛的階段後，好幾次親子間都有不愉快，甚至我還被氣到頭暈。慶幸的是，每天睡前我們都擁有一段親子時間。我們會一起看一本書，聊聊天，這樣的睡前儀式，從大班開始她自己睡一個房間後，就持續到現在。如果那天我們母女有衝突，我也會在那個時候，再次跟她溝通，並且互相擁抱。

寫作教室／作文第一段 宜短不宜長

作文的第一段，若無法勾起讀者閱讀的興趣，令人耳目一新，那麼後續寫得再精妙，恐怕也是枉然。

緬懷余光中！中山大學在重陽節前發表《翻譯研究12講》

詩人余光中去世兩年多，中山大學「余光中人文講座」三年前規畫「翻譯十六講」講座，邀請台灣翻譯領域成就卓越的譯者、學者、教育...

好讀周報／蟋蟀仙貝救地球？高蛋白、排碳低、味似蝦餅 推出就大賣

早在2019，日本無印良品就曾經宣布要和位於四國的德島大學共同研發以蟋蟀製成的仙貝。今年5月，無印良品真的就在網路商場正...

紐時賞析／石油巨擘委內瑞拉 風光不再

For the first time in a century, there are no rigs searching...

熱門新聞

台灣最具爭議的現代主義小說家 小說家「七等生」辭世享壽81歲

教師被投訴3次得報教局 教團：投訴量化嚴重打擊士氣

憂學太少影響升學 明星高中生搶修數A

明星高中生搶修數A 衝擊分流

技藝班搶手 偏鄉草湖國中另開營造班又爆滿

美疫情嚴峻口罩像黃金一樣貴！輔仁中學捐1.4萬片口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。