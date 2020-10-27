「光明與黑暗同呈現於人」 七等生辭世文化部長表哀思

作家七等生（本名劉武雄）24日辭世，享壽81歲。文化部今表示，七等生創作以小說為主，兼及詩與散文，作品同時呈現作家追求真實與美學的軌跡，文化部長李永得深表哀思與敬意。

七等生1939年生於苗栗，曾任瑞芳、九份、苗栗等地國小老師，1966年與尉天驄、陳映真、施叔青等人創辦《文學季刊》，1983年應邀赴美國愛荷華大學「國際作家工作坊」訪問。1989年自國小教職退休後，專事書寫、繪畫與攝影等藝術創作。

代表作有「我愛黑眼珠」、「沙河悲歌」、「重回沙河」等，其中「沙河悲歌」經改編為電影。曾獲1966年第一屆與1967年第二屆台灣文學獎、1976年第一屆聯合報小說獎、1985年中國時報文學推薦獎、1985年第八屆吳三連文藝獎及2010年第14屆國家文藝獎等重要獎項，文學成就斐然。

遠行出版社於1977年出版「七等生小全集」（10冊）與作品評論集「火獄的自焚」，七等生成為台灣新文學史上第一位同時擁有全集與評論集的作家。七等生繪畫成就亦卓越，先後於1991年與1992年舉辦個展。

文化部表示，回顧七等生文學、藝術創作的一生，正是其自身經歷的寫實過程，正如摯友馬森所言，他是少有的一位把光明與黑暗面同時呈現於人的作家，七等生的辭世將留給世人無限想念。