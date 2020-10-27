氣質美眉花6年取得獸醫雙聯學位 要成為獸醫心臟科權威

中興大學獸醫學系周言昱是台灣首位取得台美名校獸醫臨床碩士雙聯學位的學生。2018年8月她透過中興大學獸醫學院與美國愛荷華州立大學獸醫學院合作的雙聯學位管道，進入ISU就讀，今年5月順利畢業。2年在美時間，全心投入獸醫臨床研究，完成近400隻犬隻的超音波影像測量與數據分析，學習診斷新技術，未來規劃赴美，精進心臟科的知識和技術。

一頭長髮又高挑的周言昱在學成績優異，在興大獸醫學系讀完4年課程後，以GPA成績3.0以上，通過愛荷華州立大學名位教授來台親自面試、篩選，並得美國方指導教授許可，獲得錄取。她2018年8月赴美入學，努力有成，2019 年6月取得興大獸醫學士學位，今年2020年5月順利取得愛荷華州立大學獸醫臨床碩士學位。

「我的目標是成為獸醫心臟專科醫師！」周言昱喜歡小動物，希望幫助罹患心臟疾病的動物，讓牠們獲得更好、更先進的治療，目前正準備台灣的獸醫執照考試，也在準備美國的國外獸醫學歷認證考試，希望一舉拿下兩張執照，再未赴美國學習，無後顧之憂全力衝刺獸醫的心臟科知識和技術，「把美國所學帶回台灣，讓台灣獸醫技術更進步！」

短短2年期間取得雙聯學位，周言昱都在唸書，她說，主要2名指導教授都是美國獸醫心臟專科醫師。她第一年在愛荷華州立大學獸醫教學醫院和當地學生一同實習，實習項目包含基礎醫療、麻醉、小動物內科、急診、心臟科、腫瘤科、放射科、繁殖醫學、外科、馬內科、大動物內科、病理及剖檢。

第2年她完成2項心臟科的研究，並選讀獸醫心臟科選修課、統計學課程，每周參加獸醫心臟科醫師讀書會、內科醫師讀書會、住院醫師會議、院內會議，「在每次讀書會前，必須閱讀指定的3、4篇文獻或是心臟科相關書籍，要參與討論很有挑戰性。」

留學2年期間，周言昱使用超音波測量心臟腔室和下腔靜脈直徑，以區別心臟疾病以及非心臟疾病所造成之體腔積液 ，是近5年來在獸醫領域之新興診斷技術，最有挑戰的是，在研究過程中必須完成近400犬隻的超音波影像測量、數據分析，以及論文的撰寫。

興大校長薛富盛指出，興大、愛荷華州立大學獸醫學院2018年3月26日簽訂獸醫學士跨國雙聯學位與臨床碩士雙聯學位，是台灣獸醫教育邁入國際與領先全台的創舉。

目前校內尚有2名學生在ISU，一人攻讀獸醫學士雙聯學位，另一人正攻讀經濟動物之臨床碩士雙聯學位，周言昱是首位取得臨床碩士雙聯學位的學生。