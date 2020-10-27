美疫情嚴峻口罩像黃金一樣貴！輔仁中學捐1.4萬片口罩

嘉義市天主教輔仁中學師生、家長，有感美國疫情嚴峻「口罩像黃金一樣貴」，日前發起 「輔中『罩』你」送愛至美國喬治亞州姊妹校活動，捐出280盒，共1萬4000片愛心口罩，給美國喬治亞州朗茲縣2所初高中為姊妹校，展現「臺灣能幫忙，且正在幫忙」的真正力量。

輔仁中學校長李國榮說，美國目前疫情仍嚴重、口罩仍缺乏，或根本買不到口罩，美國老師說「口罩像黃金一樣貴」，許多人都自製布口罩，或用圍巾遮掩口鼻，但這不能有效對抗病毒細菌；姊妹校所在地朗茲縣只有10萬人口，但感染病例已高達4500例，死亡85例，還曾有一周6人死亡紀錄，災情真的慘重。

他說，輔仁中學自2013年以來與美國喬治亞州朗茲縣 (Lowndes County) 學校，建立成功而密切的姊妹校情誼。每年度喬治亞州國際教育交流代表團，都有許多學生報名來台、熱情參與。

李國榮說，今年1月18日至2月12日，輔中喬治亞州參訪團在喬治亞州交流期間，新冠肺炎疫情已經爆發，輔中師生離開美國前，多個接待家庭到處搜尋和購買口罩，贈送團員帶回台灣，沒想到現在台灣防疫有成、度過疫情大流行，美國卻陷入嚴峻疫情，成為世界上最慘重國家之一。