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正修科大校友柯約瑟出書分享成功法則 版稅全捐了

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美國特科集團總裁柯約瑟（左）是正修科大校友，校長龔瑞璋（右）購買100本新書。記者徐白櫻／攝影
美國特科集團總裁柯約瑟（左）是正修科大校友，校長龔瑞璋（右）購買100本新書。記者徐白櫻／攝影

正修科技大學校友柯約瑟事業有成，歷年來捐贈獎學金提攜經濟弱勢學弟妹，今天返回母校舉辦校園簽書會，並與學弟妹分享創業心得。校方指出，柯約瑟持續投入社會慈善公益，版稅所得全數捐助育幼院及弱勢團體。

離開校門近半世紀，柯約瑟將創業過程與人生經驗出書分享，書名分別為《世界是平的，就等你去闖》及《且行且珍重-阿瑟人生的奇幻漂流》，今天在校園內與年輕學弟妹分享創業心法與樂觀進取的人生觀。

柯約瑟說，多事情只要掌握「just di it」（做就對了）的精神，多參與事情、不要怕失敗，就能感受成功的可貴。

正修科大指出，柯約瑟是土木系畢業校友，71年建立特科集團，現任美國特科集團總裁、世華基金會主席，同時也是美國著名華人組織「百人會」成員。歷年來，柯約瑟提攜後進不遺餘力，曾提供土木系獎學金180萬元，與工學院合作開發計畫340萬元，挹注正修校友會與土木校友會共80萬元，創立正修美國校友會。

創業 育幼院

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