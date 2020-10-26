小說家七等生81歲辭世 台灣最具爭議的現代主義小說家

小說家七等生26日因癌症辭世，享壽81歲。

七等生本名劉武雄，1939年生，苗栗縣通霄鎮人，畢業於台北師範學院（今國立台北教育大學）藝術科校友（48級），曾任小學教員多年，40歲退休後專心寫作，為台灣現代主義代表作家。

七等生1962年在林海音主編的《聯合副刊》發表第一篇短篇小說〈失業、撲克、炸魷魚〉，開始了寫作生涯，著有《巨蟹集》、《離城記》、《來到小鎮的亞茲別》、《僵局》、《沙河悲歌》、《耶穌的藝術》、《譚郎的書信》等。2003年10月由遠景出版社出版了《七等生全集》共十冊，

七等生作品以小說為主，以隱遁小角色作為抗議台灣社會總體壓力的象徵。代表作品有「我愛黑眼珠」、「沙河悲歌」、「重回沙河」等，其中「沙河悲歌」，曾改編為電影。1985年獲第8屆吳三連獎文學獎小說類，2010年獲第14屆國家文藝獎文學類。

七等生的小說形式怪誕、文體奇特，尤以1967年發表的「我愛黑眼珠」為代表，出版後引發爭議，被認為是台灣戰後最難懂、最受爭議的小說家。評者有人認為其小說離經叛道、違背倫常；也有人認為他是先知與天使，洞察人性的美醜。

七等生辭世的消息，是讀者發現其維基百科更動，改為2020年10月24日辭世。記者查詢友人，確認屬實。友人表示，七等生罹癌多年，生前低調，希望身後一切一如往常，不想麻煩別人。因此其子劉懷拙希望遵循父親的意願，不要打擾別人。