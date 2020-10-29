好讀周報／新冠守門員…芬蘭有請牧羊犬 準確度達95%

文／記者郭錦萍

從9月底開始，芬蘭的赫爾辛基萬塔機場有了全新的新冠病毒的檢測手段──狗鼻子，研究人員指出，雖然防疫犬的效益還需更多的科學證據，不過目前訓練的狗狗，聞出病毒的靈敏度高達9成，而且能找出無症狀感染者。

10秒之內判定結果

國際航班在芬蘭赫爾辛基塔萬機場降落，旅客入關前，工作人員會拿紗布擦拭旅客脖子，放進嗅聞罐，再拿到一個小工作間去檢查，擔任重責的不是科學儀器，而是一隻牧羊犬，通常10秒內就能判定結果，若牠聞後刨地、叫兩聲、或趴下，旅客就會被請去從鼻孔取樣，做新冠病毒PCR篩檢，因為這名旅客是陽性的可能性在90%以上。

症狀出現前就能找到

赫爾辛基大學客座教授碧玉克曼表示，在研究中看到，狗可以在患者出現臨床症狀前5天就能夠找到他們。因為可能有人對狗過敏，因此目前檢測採志願模式。

100個病毒就能確診

芬蘭位的專家表示，後檢用的PCR僅是證明，不是用來確認狗的診斷，現行檢驗法得出結果要花不少時間，讓狗嗅探不僅更快、甚至能在更早期階段便判斷出患者是否確診。專家說，狗僅需要10至100個病毒分子，就能正確診斷，PCR則需要1800萬個病毒分子。

16隻防疫犬加入受訓

由受過訓練的狗在機場查找違禁品是各國早已普遍實施的作法，但針對新冠病毒的檢驗，芬蘭是出自「聰明鼻子」（Wise Nose） 訓犬機構第一期計畫，已有16隻防疫犬加入受訓，9月底到機場出任務的是其中4隻，等未來16隻都上線，預料將發揮強大防疫威力。

萬塔機場集團Finavia的營運總監表示，這項作法源自於萬塔市政府的提議，團隊對於這項提案的實施效果感到相當滿意，這很可能是擊敗疫情的重要一步，「我們是先驅者」。

雖然科學家對狗鼻檢測病毒的機制尚不清楚，但法國、德國近期研究都顯示，訓練過的狗在嗅聞汗液、唾液樣本後，判斷新冠肺炎確診者的準確度均高達95%。

試點計畫合作者、赫爾辛基大學獸醫 AnnaHielm-Bjőrkman表示，儘管狗狗過去已經在癌症和其他疾病上顯露潛力，但研究結果仍遠遠超出團隊原先的期望。

「令我們驚訝的是，要讓狗協助檢測新冠病毒竟然如此容易」。

防疫犬通常在10秒內就能判定，準確度高達95%。 法新社