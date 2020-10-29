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好讀周報／狗鼻特異功能 可嗅出癌症糖尿病還可聞出頭痛氣味

聯合報 / 好讀周報
入境旅客拿紗布擦拭脖子。 歐新社
入境旅客拿紗布擦拭脖子。 歐新社

小工作間的牧羊犬可根據氣味判定是否感染新冠病毒。 路透
小工作間的牧羊犬可根據氣味判定是否感染新冠病毒。 路透

文／記者郭錦萍

芬蘭的防疫犬計畫的費用約35萬美元，從長遠效期看比現行的篩檢流程便宜得多。目前防疫犬仍在試驗階段，也不可隨意走動。若測試順利，牠們有機會成為真正的公僕，也可能部署在機場以外的地方，例如療養院。

萬塔市副市長阿隆克多說：「這些狗可能成為公務員、官員，牠們也可能像海關犬一樣，在乘客間執勤。」

杜拜機場 警犬7月起進駐

其實不只芬蘭，英國、美國、法國、澳洲及南美多個國家，也正在訓練犬隻防疫部隊。阿拉伯聯合大公國7月起也派出警犬，在杜拜機場聞乘客的汗液樣本來檢測病毒，準確度也高達91%。

不只是新冠病毒，各國科學家也試圖將犬類嗅覺的特異功能發揮在疾病檢測，2019年的一項研究指出，狗可以從人類血液中嗅出癌症，準確率97%。狗鼻子也可以嗅出糖尿病，血中血糖濃度不同，就會散發出不同的氣味，只有狗能聞得出來。

嗅覺接受器 狗有2.2億個

狗還能診測出易睡、頭痛等症狀所發出的氣味，人體的氣味是混合的，但受過訓練的狗卻能找出其中的特定味道。專家表示，狗有2.2億個嗅覺接受器，人類僅有500萬個，在這一點，人真的不如狗。

法國Alfort國家獸醫學院今年3月也開始著手犬類檢測新冠病毒的實驗，以患者與正常人的汗為訓練樣本，最後能把陽性與陰性汗液近100%的辨識，包括無症狀患者。有媒體問到讓狗聞含病毒的汗液會不會被感染？研究人員解釋，因為新冠病毒的傳染證實是靠口沫噴出，患者的汗不列為高傳染性，用做樣本應沒有安全顧慮。

於此同時，澳洲也在做類似的研究，以德國牧羊犬為主，與各州衛生機構合作，取得新冠篩檢陽性與陰性的汗液樣本，同時用大量的陰性樣本做訓練控制，確定狗不會檢測出如流感等更常見的病毒。

新手養成 需訓練3-6個月

根據澳洲公布的資訊，狗的技能養成，新手未經過氣味訓練的需3-6個月，已經有氣味辨識能力的則需要6-8個月。計畫一旦完成，澳洲打算用在機場與邊境，這也會對第一線醫護人員提供莫大幫助。

為了確保人與狗的安全，研究人員會讓狗鼻子套上護罩，不會直接碰觸汗液，也會經常從狗的鼻孔、腸道取樣，檢查血中抗體等，不曾發現感染。

旅客也不須擔心嗅探工作可能對狗造成的影響，儘管過去曾傳出寵物在檢測後呈陽性反應案例，但根據年中公布的研究，這新冠病毒似乎不會對狗的健康造成危害。

工作人員將留有汗液的紗布放進聞嗅罐。 歐新社
工作人員將留有汗液的紗布放進聞嗅罐。 歐新社

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