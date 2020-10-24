與火箭阿伯同為台大橄球隊OB 蘇揆重申拚太空決心

行政院長蘇貞昌55年前曾是台大橄欖球隊隊員，他今天出席台大橄欖球隊75周年餐敘，致詞時特別點名同為昔日隊友且出席餐敘的「火箭阿伯」、交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信，並說自己去年1月14日就任行政院長，第一份簽的公文就是總額達251億元、為期10年的太空經費。他宣示政院要一步一步前進、連太空都要拚，「只要拚就會做到」就是橄欖球教他的精神。

蔡英文總統上任後推動太空科技，行政院長蘇貞昌去年初核定251億元太空經費，為期10年，目標是一年發射一顆人造衛星。

吳宗信日前接受本報採訪時說到，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器，也就是火箭，是最後一塊拼圖。他呼籲政府正式通過太空法，將太空單位拉抬為直屬總統的單位，才有可能提升我政府發展太空的格局。

吳宗信舉例，很多國家火箭的上位機關是直屬總統的單位，像是美國的NASA，以及鄰國如南韓的KARI、日本的JAXA、印度的ISRO、中國大陸的航天局都是。

吳說，火箭和衛星技術相通性高，能列於同一單位一起推動。目前最有關的部會是科技部，但國家太空中心上有國研院，國研院上有科技部，科技部上有行政院，「老闆太多」致功能難發揮，建議調整目前太空中心定位。