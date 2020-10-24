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「哀敦砥悌」展期到明天 邦交國大使曾開心合影

聯合報 / 記者楊德宜陳宛茜／台北即時報導
展覽開幕暨記者會上，聖露西亞勞倫特大使（Edwin Laurent）出席典禮，並與作品合照。圖／取自北美館臉書
展覽開幕暨記者會上，聖露西亞勞倫特大使（Edwin Laurent）出席典禮，並與作品合照。圖／取自北美館臉書

台北市立美術館展出藝術家梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，為2020年的更新版本。北美館日前在臉書PO出小彩蛋，在展覽開幕暨記者會上，聖露西亞勞倫特大使（Edwin Laurent）出席典禮，並與「哀敦砥悌」展覽作品合照，笑容燦爛並比出大拇指。聖露西亞為位於加勒比海上的海島國家，2007年與我國復交至今，是我現有15個邦交國之一。

「哀敦砥悌」為北美館2A、2B展覽室「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」的展覽作品之一，展期只到明天。

北美館說，梅丁衍以擴及至政治、文化與藝術層面「身分認同」為創作主軸，本次展出的「哀敦砥悌」（I-DEN-TI-TY）作品發想來自儒家思想「禮」，反思當前「兩岸關係」，使用充滿官方美學風格與雙關諷刺的手法，探討中華民國弔詭的外交處境。

此件作品曾展出6回，其中4回巧逢斷交。北美館說，藝術家為實踐創作內容，皆訂做布巾覆蓋在斷交國家的紀念盤上，以表哀悼。

本次展出為2020年的更新版本，北美館說，展出內容更包括部分早期總統府交付給北美館典藏，並尚屬今日邦交國的藝術家創作作品，與時俱進地呈現中華民國的外交狀態，並為藝術品的「完成」意義賦予回顧性，也呼應至杜象 （Henri-Robert-Marcel Duchamp）所說：藝術品的價值是由後人決定。

北美館日前針對「哀敦砥悌」遭質疑風波，曾回應指「哀敦砥悌」早在1994年就首度發表，其後在多所藝文機構展出，包括國立新竹師範學院、台北當代藝術館等，共計6次。

北美館說，藝術家梅丁衍是以當前國家外交處境為討論議題，透過「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境。哀敦砥悌為英文Identity（意指身分認同）的音譯，以諷刺方式詮釋複雜的國際局勢，回應人民受挫情感，此為藝術家的表現角度 ，並不代表集體言論。

梅丁衍為身兼藝術創作、文字評論與教學等工作的多方位創作者，2004年曾獲第二屆台新藝術獎視覺藝術大獎，以及2018年的吳三連獎藝術獎。

北美館指出，梅丁衍以反諷方式呈現部份人民心聲，不代表國家集體意識。有關民眾的解讀與各種回饋意見，北美館將轉知梅丁衍，作為創作參考。感謝民眾參觀北美館的反饋意見，有助於呈現藝術言語及展覽類型的多元觀點。

藝術家 斷交

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