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會動的木偶 屏東演武場「機構木偶迷蹤記」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供

拳擊冠軍、爵士先生、古騎兵，一件件做工精細的木偶，經由機構齒輪運轉應用，每個木偶活靈活現模仿不同角色動作，充滿童趣。屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，今天至明年1月24日在屏東演武場展出，60件作品各異其趣，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。

屏東縣府文化處表示，展覽邀請國內藝術家唐一秀和銀濟春創作，結合國立科學工藝博物館教育展示設計，呈現出一件件令人讚嘆不已的機構木偶作品。

展區規畫4大主題，神奇的機構木偶、參展者們、動畫仔細看與走入機構木偶的世界，展區呈現的氣氛也因主題設計而有所不同，由淺入深引導民眾學習觀察每個作品獨一無二的特點，瞭解每個自動機械與機構木偶間的運作原理，感受職人們背後設計的構想與理念。

自動機（Automaton）是一種藉由外力如風力、水力或是手動的動力源，運用機構傳動原理，讓作品可以完成某些特定動作的機械裝置。唐一秀老師的經典作品「偷錢的小孩」，這項作品是當錢幣放到指定桌上，轉動一旁的搖桿，「給錢」告示牌就會蓋起，藏在桌底下的小孩就會慢慢地探出頭，悄悄舉起右手拿取錢幣，當成功拿取後，除木偶臉上的表情出現偷笑外，也會發出錢幣進洞的聲響。

「潛艇方舟」是老師銀濟春在2017年台灣工藝競賽中獲得創新設計組第一名的作品，以諾亞方舟為創作主題，從船面剖面圖顯現每個不同動物的生活模式，像不停地探頭遠眺及掌舵的長頸鹿船長；正在幫鮪魚看診的章魚醫師；正在練6塊肌的小豬及吊單槓的熊貓；以及彈琴唱歌的青蛙與狐狸。

文化處說，展覽期間辦理4場手做體驗課程，詳細資訊可到文化處官網及屏東演武場粉絲專頁查詢。

屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特，，帶領民眾展開一場機構木偶的奇幻旅程。 圖／屏東縣政府文化處提供

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