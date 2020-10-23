孩子說謊別打罵 專家：獎勵誠實效果更好

孩子說謊怎麼辦？專家分析，孩子說謊有兩大原因，一是避免父母擔心或處罰，二為博取注意與讚美。心理學研究發現，若要避免孩子說謊，訴說有關誠實的故事給孩子聽，或當孩子誠實時給予正向獎勵，效果遠比處罰或責打說謊者更好。

孩子說謊是許多家長心中的大忌，親子教養專家彭菊仙分析，父母開始懷疑孩子說謊時都很心慌，想盡辦法找到真相。一旦確認孩子真的說謊，父母不但沒鬆一口氣，反而像聽到宣判一般，對自家「乖寶寶」希望幻滅，沒空理解孩子為何說謊，便先出口甚至動手處分孩子的說謊行為。

彭菊仙指出孩子說謊有兩大原因，第一是做錯事時，如不小心破壞物品、偷懶沒做家事、沒盡到自己的責任等，只要孩子意識到會慘遭責罰，一定會鋌而走險說謊來逃避處分。

另一種情況是孩子為博取大人注意，可能會吹牛，比如炫耀自家財物或是自己的才能來贏得讚賞。家長若只單純訓斥孩子吹牛行為，沒有從根本來幫助孩子提升自信，教導他獲得友誼的技巧，孩子仍會繼續用誇大的方式來贏得注目。

臨床心理師陳品皓根據科學研究成果指出，避免孩子說謊的的方式絕非處罰，而是在孩子誠實時給予口頭或實質的正向鼓勵，例如對孩子說「寶貝，爸媽最開心的時刻之一，就是聽到你能用誠實的態度面對，而不是用謊話去逃避事情。當你努力做到誠實，我會非常開心」。

陳品皓說，加拿大麥基爾大學曾做過一項教育心理學實驗，讓一組孩子聽「放羊的孩子」故事，內容描述說謊導致的悲慘下場；另一組孩子則聽「華盛頓砍倒櫻桃樹」故事，內容描述誠實值得讚許。事後實驗發現，聽櫻桃樹故事的孩子，願意坦誠的機率比另一組高出三倍。

如果真的發現孩子說謊，彭菊仙建議家長小心查證，否則恐導致反效果。孩子若累積一、兩次被誣賴的經驗，親子間難再維持信任感。被定罪的孩子也因人格被貶低而喪失自尊，否認誠實的可貴，因為做與不做，父母都先懷疑他騙人。