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緬懷余光中！中山大學在重陽節前發表《翻譯研究12講》

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學舉辦《翻譯研究十二講》新書發表會，表示對詩人余光中的懷念。左起「余光中人文講座」諮詢委員陳芳明、中山大學校長鄭英耀、余光中妻子范我存、中山大學外文系教授張錦忠與頂新人文藝術中心主任黃心雅。記者徐如宜／攝影
中山大學舉辦《翻譯研究十二講》新書發表會，表示對詩人余光中的懷念。左起「余光中人文講座」諮詢委員陳芳明、中山大學校長鄭英耀、余光中妻子范我存、中山大學外文系教授張錦忠與頂新人文藝術中心主任黃心雅。記者徐如宜／攝影

詩人余光中去世兩年多，中山大學「余光中人文講座」三年前規畫「翻譯十六講」講座，邀請台灣翻譯領域成就卓越的譯者、學者、教育工作者演講，將三年成果集結成《翻譯研究12講》，在余光中重陽生日前的今天下午4點舉辦新書發表會，緬懷及感謝余對譯林與學界的貢獻。

10月25日是九九重陽，也是已故詩人余光中的生日。中山大學校長鄭英耀表示，這本書是對余老師的思念，從1985年定居高雄，成為中山大學的鎮校之寶。希望「余學」能在中山和國內外發揚光大。

余光中妻子范我存謝謝與會者，她表示，在余老師的一生中，翻譯是很重要的部分，余老師創作的詩、散文與評論，都與翻譯經驗環環相扣。余老師在80幾歲時，還想要翻譯畫家傳記，但因年紀大了沒能完成。

「余光中人文講座」諮詢委員陳芳明說，他來中山拜訪余老師時，余老師總要開車送，年已80的老師開起車來總無所畏懼，遇到超車的計程車，還忍不住飆罵、按喇叭，警示怎麼開那麼快！學生託他問余老師：真的每天都寫作嗎？余回答，每天都會寫，沒寫散文就在翻譯，沒有翻譯的話就寫詩，不然就是寫評論。

《翻譯研究十二講》集結翻譯研究的部分成果共12篇，每篇作者都是翻譯領域成就卓越的譯者、學者、教育工作者，內容同時也展現台灣譯學研究30年的若干樣貌。內容理論與實務兼具，涵蓋翻譯策略、文本脈絡、性別與背叛、翻譯經典、臺灣翻譯史、美國詩譯、機器翻譯、文化翻譯等翻譯研究諸面向，且涉及英漢翻譯與教學的實際問題和案例。

已故詩人余光中妻子范我存表示，在余老師的一生中，翻譯是很重要的部分，余老師創作的詩、散文與評論，都與翻譯經驗環環相扣。記者徐如宜／攝影
已故詩人余光中妻子范我存表示，在余老師的一生中，翻譯是很重要的部分，余老師創作的詩、散文與評論，都與翻譯經驗環環相扣。記者徐如宜／攝影
中山大學舉辦《翻譯研究十二講》新書發表會，表示對詩人余光中的懷念。左起「余光中人文講座」諮詢委員陳芳明、中山大學校長鄭英耀、余光中妻子范我存、中山大學外文系教授張錦忠與頂新人文藝術中心主任黃心雅。記者徐如宜／攝影
中山大學舉辦《翻譯研究十二講》新書發表會，表示對詩人余光中的懷念。左起「余光中人文講座」諮詢委員陳芳明、中山大學校長鄭英耀、余光中妻子范我存、中山大學外文系教授張錦忠與頂新人文藝術中心主任黃心雅。記者徐如宜／攝影
中山大學校長鄭英耀表示，這本書是對余老師的思念，從1985年定居高雄，成為中山大學的鎮校之寶。希望「余學」能在中山和國內外發揚光大。記者徐如宜／攝影
中山大學校長鄭英耀表示，這本書是對余老師的思念，從1985年定居高雄，成為中山大學的鎮校之寶。希望「余學」能在中山和國內外發揚光大。記者徐如宜／攝影

余光中 中山大學 詩人 重陽節

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