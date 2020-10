【生活英文】You're milking it! 你在擠牛奶？一起來看些字面上看不出意思的片語！

大家追劇的時候會不會常常看到或聽到一些英文片語,其實知道那個單字卻還是不知道那句話的意思呢?今天小編來跟大家分享一些小編在追劇時看到的一些片語,字面上可能猜不出意思,但是非常實用哦!

字面上看不出意思的片語

◎ milking it

Milk 這個字當名詞用時是牛奶,但大家對它的動詞用法可能就沒這麼熟悉,milk 這個字當動詞用有擠(牛奶)的意思,衍伸意思的話還有「榨取」、「利用」,所以如果在影集裡看到有人說某人正在 milking it 的話,表示在講對方在利用該情況或從該情況中榨取更多好處哦!例如:

He broke his leg three weeks ago and hasn’t come back to work yet. Apparently, he is still milking it.(他三週前弄斷腿到現在還沒回來上班。很明顯,他還在利用這件事。)

除了寫成 milking it,還可以寫成 milk someone/something dry 跟 milk something for all it's worth,兩者也都是把某事物利用得淋漓盡致的意思。例如:

The company is trying to milk the popular band for all it’s worth by holding ten consecutive concerts.(這間公司連續開了十場演唱會,試圖把這個人氣團體榨乾。)

利用某人、某事也可以用另一個片語 take advantage of,advantage 是優勢、好處的意思,所以 take advantage of 就是從某人身上獲得好處、利用某人的意思啦!例如:

We shouldn’t ask your sister to babysit for free anymore. I feel like we are taking advantage of her.(我們不應該再讓你姐姐無償照顧小孩了。我覺得我們在利用她。)

◎ cook up something

另一個單看字面看不出解釋的片語還有 cook up。cook 這個字也是一樣大家都知道是煮的意思,但是除了煮以外,cook up 還有其他意思哦!指的是編造某事、某藉口。例如:

She overslept this morning, and now she needs to cook up an excuse for being late.(她今天早上睡過頭了,現在她得為遲到想個藉口。)

Two kids cooked up a story about being kidnapped to skip school.(兩個小孩為了翹課編造了一個被綁架的故事。)

◎ drift off

Drift 字典上的解釋是漂流、漂移,除了實際的船隻漂移走以外,也可用來講話題漫無目的切換。drift off 這個片語還可以用在抽象涵義的注意力漂走,或是因為太無聊漸漸睡著的情況上哦!例如:

At least half of the audience is drifting off because of the speaker’s monotonous voice.(因為這個講者單調的聲音起碼有一半以上的觀眾睡著。)

◎ zone out

如果想講走神的話還有另一個片語叫做 zone out,zone 單獨看大家比較熟悉,是地帶、地區的意思。zone out 這邊則是動詞片語,指恍神的意思。例如:

I always zone out in class. Is there any way to stay focused? My grade is affected.(我上課一直恍神,有辦法可以維持專心嗎?我的成績受到影響。)

那麼我們今天就學到四個字面比較看不出意思的實用小片語啦!下次看影集就不用怕被它們打斷了,記得在生活中多多運用哦!

