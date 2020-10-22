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【生活英文】You're milking it! 你在擠牛奶？一起來看些字面上看不出意思的片語！

聯合新聞網 / 希平方

大家追劇的時候會不會常常看到或聽到一些英文片語，其實知道那個單字卻還是不知道那句話的意思呢？今天小編來跟大家分享一些小編在追劇時看到的一些片語，字面上可能猜不出意思，但是非常實用哦！

字面上看不出意思的片語

◎ milking it

Milk 這個字當名詞用時是牛奶，但大家對它的動詞用法可能就沒這麼熟悉，milk 這個字當動詞用有擠（牛奶）的意思，衍伸意思的話還有「榨取」、「利用」，所以如果在影集裡看到有人說某人正在 milking it 的話，表示在講對方在利用該情況或從該情況中榨取更多好處哦！例如：

He broke his leg three weeks ago and hasn’t come back to work yet. Apparently, he is still milking it.（他三週前弄斷腿到現在還沒回來上班。很明顯，他還在利用這件事。）

除了寫成 milking it，還可以寫成 milk someone/something dry 跟 milk something for all it's worth，兩者也都是把某事物利用得淋漓盡致的意思。例如：

The company is trying to milk the popular band for all it’s worth by holding ten consecutive concerts.（這間公司連續開了十場演唱會，試圖把這個人氣團體榨乾。）

利用某人、某事也可以用另一個片語 take advantage of，advantage 是優勢、好處的意思，所以 take advantage of 就是從某人身上獲得好處、利用某人的意思啦！例如：

We shouldn’t ask your sister to babysit for free anymore. I feel like we are taking advantage of her.（我們不應該再讓你姐姐無償照顧小孩了。我覺得我們在利用她。）

◎ cook up something

另一個單看字面看不出解釋的片語還有 cook up。cook 這個字也是一樣大家都知道是煮的意思，但是除了煮以外，cook up 還有其他意思哦！指的是編造某事、某藉口。例如：

She overslept this morning, and now she needs to cook up an excuse for being late.（她今天早上睡過頭了，現在她得為遲到想個藉口。）

Two kids cooked up a story about being kidnapped to skip school.（兩個小孩為了翹課編造了一個被綁架的故事。）

◎ drift off

Drift 字典上的解釋是漂流、漂移，除了實際的船隻漂移走以外，也可用來講話題漫無目的切換。drift off 這個片語還可以用在抽象涵義的注意力漂走，或是因為太無聊漸漸睡著的情況上哦！例如：

At least half of the audience is drifting off because of the speaker’s monotonous voice.（因為這個講者單調的聲音起碼有一半以上的觀眾睡著。）

◎ zone out

如果想講走神的話還有另一個片語叫做 zone out，zone 單獨看大家比較熟悉，是地帶、地區的意思。zone out 這邊則是動詞片語，指恍神的意思。例如：

I always zone out in class. Is there any way to stay focused? My grade is affected.（我上課一直恍神，有辦法可以維持專心嗎？我的成績受到影響。）

那麼我們今天就學到四個字面比較看不出意思的實用小片語啦！下次看影集就不用怕被它們打斷了，記得在生活中多多運用哦！

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