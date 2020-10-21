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影／生活充滿太多誘惑 不要用代辦清單…五種不分心的方法

聯合新聞網 / 希平方

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現代人的生活真的充滿太多誘惑，手機、電腦各種訊息攻佔你的注意力。不想想辦法的話整天都會沒有生產力！一起來看看影片，讓專業作家來告訴你你為什麼會分心，並且跟你分享五種不分心的方法吧。

看完影片之後，有沒有更加認識分心的原因呢？除了影片中提到的 distract 以外，分心還有哪幾種說法呢？一起來看看吧！

分心的各種說法

◎ distract 的用法

首先先來看到影片中提到的 distract 這個字。 這個字是及物動詞，指的是「使分心」，可以直接用主動語態，例如：

The strange clicking noise distracts me.（那個奇怪的喀噠聲使我分心。）

如果要加上讓你從什麼事情中分心的話，介係詞可以用 from，上面那個句子就可以加長成：

The strange clicking noise distracts me from my studies.（那個喀噠聲讓我從學習中分心。）

也可以像影片一樣用 get distracted，表示「被分心」，後面可以用介係詞 by 加上使你分心的人事物。通常講 I was distracted. 或 I got distracted. 的時候，都會有點說明是某件事情讓我分心了，言下之意就是並非由於自己的錯才分心，是真的有外力出現。例如：

She got distracted by her dog when she was driving.（她開車的時候被她的狗狗分散了注意力。）

◎ space out

如果是有人在跟你講話，但是你整個登出到外太空，回過神來才發現對方還在等你回答的話，該怎麼跟對方說我恍神了呢？可以直接用 I wasn't paying attention.「我沒注意」來說，例如：

Sorry, I wasn’t paying attention. What did you say?（抱歉，我沒注意。你說什麼？）

也可以用一個片語 space out 來表達， space out 就是分心、恍神跟放空的意思，可以用在受到藥物影響或是想睡覺的恍惚上，但單純恍神或沒有集中注意力也可以用哦。例如剛剛那個狀況也可以說：

Could you say that again? I spaced out.（你可以再說一遍嗎？我剛剛在放空。）

◎ zone out

除了用 space out 以外，想講發呆跟放空的話，zone out 也是一個很好的選擇哦！意思也是恍神，可以用在像聽別人講話聽一聽，覺得超無聊漸漸開始沒在聽人家講話的狀況。例如：

Sometimes you can feel yourself zoning out when someone starts saying something you are not interested in.（當別人開始說些你不感興趣的東西的時候，有時候你可以感覺到你自己恍神。）

◎ absent

Absent 這個字大家比較常看到的意思應該是缺席，但其實也可以拿來當分心的意思用哦！像是 absentminded 這個形容詞就是指心不在焉的，absent 單獨使用的時候，也可以當作這個意思哦！例如：

He was absentminded and had forgotten all the questions.（他心不在焉而且還忘了所有問題。）

Some parents are absent when their kids try to express their feelings.（有些父母在小孩想表達情緒的時候都心不在焉。）

◎ drift off

還有一個好用的片語叫 drift off，drift 本來是漂流、漂移的意思，drift off 這個片語指的是因為太無聊而漸漸走神或漸漸睡去。例如：

The lecture was so boring that I couldn’t help drifting off.（課程實在太無聊了以至於我忍不住走神。）

以上就是各種分心、恍神、放空的講法啦！記得學完可以再看一次影片，幫助自己了解自己到底為什麼會不想做事的真正原因！

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太空 希平方

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