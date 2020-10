影／生活充滿太多誘惑 不要用代辦清單…五種不分心的方法

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

現代人的生活真的充滿太多誘惑,手機、電腦各種訊息攻佔你的注意力。不想想辦法的話整天都會沒有生產力!一起來看看影片,讓專業作家來告訴你你為什麼會分心,並且跟你分享五種不分心的方法吧。

看完影片之後,有沒有更加認識分心的原因呢?除了影片中提到的 distract 以外,分心還有哪幾種說法呢?一起來看看吧!

分心的各種說法

◎ distract 的用法

首先先來看到影片中提到的 distract 這個字。 這個字是及物動詞,指的是「使分心」,可以直接用主動語態,例如:

The strange clicking noise distracts me.(那個奇怪的喀噠聲使我分心。)

如果要加上讓你從什麼事情中分心的話,介係詞可以用 from,上面那個句子就可以加長成:

The strange clicking noise distracts me from my studies.(那個喀噠聲讓我從學習中分心。)

也可以像影片一樣用 get distracted,表示「被分心」,後面可以用介係詞 by 加上使你分心的人事物。通常講 I was distracted. 或 I got distracted. 的時候,都會有點說明是某件事情讓我分心了,言下之意就是並非由於自己的錯才分心,是真的有外力出現。例如:

She got distracted by her dog when she was driving.(她開車的時候被她的狗狗分散了注意力。)

◎ space out

如果是有人在跟你講話,但是你整個登出到外太空,回過神來才發現對方還在等你回答的話,該怎麼跟對方說我恍神了呢?可以直接用 I wasn't paying attention.「我沒注意」來說,例如:

Sorry, I wasn’t paying attention. What did you say?(抱歉,我沒注意。你說什麼?)

也可以用一個片語 space out 來表達, space out 就是分心、恍神跟放空的意思,可以用在受到藥物影響或是想睡覺的恍惚上,但單純恍神或沒有集中注意力也可以用哦。例如剛剛那個狀況也可以說:

Could you say that again? I spaced out.(你可以再說一遍嗎?我剛剛在放空。)

◎ zone out

除了用 space out 以外,想講發呆跟放空的話,zone out 也是一個很好的選擇哦!意思也是恍神,可以用在像聽別人講話聽一聽,覺得超無聊漸漸開始沒在聽人家講話的狀況。例如:

Sometimes you can feel yourself zoning out when someone starts saying something you are not interested in.(當別人開始說些你不感興趣的東西的時候,有時候你可以感覺到你自己恍神。)

◎ absent

Absent 這個字大家比較常看到的意思應該是缺席,但其實也可以拿來當分心的意思用哦!像是 absentminded 這個形容詞就是指心不在焉的,absent 單獨使用的時候,也可以當作這個意思哦!例如:

He was absentminded and had forgotten all the questions.(他心不在焉而且還忘了所有問題。)

Some parents are absent when their kids try to express their feelings.(有些父母在小孩想表達情緒的時候都心不在焉。)

◎ drift off

還有一個好用的片語叫 drift off,drift 本來是漂流、漂移的意思,drift off 這個片語指的是因為太無聊而漸漸走神或漸漸睡去。例如:

The lecture was so boring that I couldn’t help drifting off.(課程實在太無聊了以至於我忍不住走神。)

以上就是各種分心、恍神、放空的講法啦!記得學完可以再看一次影片,幫助自己了解自己到底為什麼會不想做事的真正原因!

