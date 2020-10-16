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國家文化記憶庫明上線 270萬筆台灣經典資料隨你看

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「國家文化記憶庫」將於明天正式上線，文化部次長李連權透過資料庫中的一張老照片，介紹解嚴前警總人員到書報刊查緝禁書的時代背景。記者葉冠妤／攝影
「國家文化記憶庫」將於明天正式上線，文化部次長李連權透過資料庫中的一張老照片，介紹解嚴前警總人員到書報刊查緝禁書的時代背景。記者葉冠妤／攝影

收存從史前到當代、從經典到庶民文史資料的「國家文化記憶庫」，將於明天台灣文化日正式上線，盼承襲百年前台灣文化協會的精神，傳承台灣文化生命力。文化部次長李連權表示，一個國家若沒有記憶，就沒有文化，國家文化記憶庫作為文化銀行，除資料豐富，也透過cc授權讓資料自由流通，同時引動全民參與，更創造產值，期許國家文化記憶庫能成為台灣文化的拼圖，更藉由文化力，讓台灣成為世界的台灣。

歷時3年，整合22個縣市政府、117個民間文史單位、18個中央跨部會及12個文化部所屬博物館之力，共同推動國家文化記憶庫及數位加值應用計畫，國家文化記憶庫迄今已收存270萬筆以上資料，包括「後場音像紀錄工作室」紀錄布袋戲大師陳錫煌完整的操偶手藝、「微笑唸歌團」蒐集楊秀卿老師等說唱藝人，以及當時藥商與電台的唸歌資料，展現台灣早期庶民傳唱記憶。

此外，還有風靡台灣5、6年級的《諸葛四郎》的7000多頁漫畫、1000多筆手稿數位保存、教育部國家教育研究院《台灣小故事101》、中央研究院數位文化中心《本草圖譜》數位博物館，提供台灣完整植物圖像。

李連權表示，計畫推動至今，從無到有，文化記憶是國家歷史最重要的部分，國家文化記憶庫就是是台灣的文化銀行，除擁有豐富的台灣文史資料庫，並透過開放授權，讓素材自由流通，同時也是容易親近的活資料，讓全民都能透過記憶庫追尋文化的根，更能與影視音產業結合，進一步創造產值。

文化部說明，「國家文化記憶庫」入口網站的特色亮點包括：

一、建立完整的台灣文化內容共構平台：收錄以台灣為主的各博物館特色典藏及在地記憶素材，從史前到當代，從經典到庶民，從台灣重要文化人物如郭芝苑、葉宏甲、陳錫煌，到全台各地不同社區或社群的在地文史紀錄，一站到位。

二、建立以時空資訊整合台灣文化的智慧應用系統：開發以時間或空間為軸線的展示及智慧檢索功能，並以數位博物館「看故事」、「逛展覽」的主題化方式，再現台灣文化DNA於多元應用場景。

三、建立文化資料開放授權規定，提供素材更多轉譯創用的可能：接軌國際創用CC授權標示，目前全站達「非商業性使用」層級之資料達52%（近147萬筆），加速文化內容流通與便於取用。

四、推動由下而上共筆書寫台灣的文化運動：重視經典以外的常民經驗，加強民間記憶之收存，因此，更提供創作功能，讓民眾可自主貢獻和分享記憶，實踐台灣新文化運動。

五、滿足收存取用不同需求的台灣文化銀行：詮釋資料內容科普化，主題故事充滿趣味、親民，滿足教育、產業與社群之不同需求，人人皆可在此平台上收存取用，作為全民共享之文化銀行，作為台灣文化教育扎根及內容產業發展之最大利基。

文化部表示，未來將續推「國家文化記憶庫」前瞻2.0計畫，擴大主題式文化徵集，開發文化素材轉譯加值，進而結合AI數位科技，逐步建立文化知識圖譜，藉由文化力讓台灣成為世界的台灣。

《諸葛四郎》漫畫作家葉宏甲之子、童年漫畫股份有限公司董事長葉佳龍表示，漫畫是文化，也是生活記憶的代表，過去台灣漫畫黃金十年的資料應保存下來，讓後代有所追尋。記者葉冠妤／攝影
《諸葛四郎》漫畫作家葉宏甲之子、童年漫畫股份有限公司董事長葉佳龍表示，漫畫是文化，也是生活記憶的代表，過去台灣漫畫黃金十年的資料應保存下來，讓後代有所追尋。記者葉冠妤／攝影
集結跨中央部會、地方政府、民間文史團體之力的「國家文化記憶庫」將於明天正式上線。記者葉冠妤／攝影
集結跨中央部會、地方政府、民間文史團體之力的「國家文化記憶庫」將於明天正式上線。記者葉冠妤／攝影

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