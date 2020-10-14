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華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大電機系1983級校友暨特聘講座教授劉國瑞獲選華人第一個國際電機電子工程師學會全球總裁。圖／台灣大學提供
台大電機系1983級校友暨特聘講座教授劉國瑞獲選華人第一個國際電機電子工程師學會全球總裁。圖／台灣大學提供

國際電機電子工程師學會（IEEE）總會12日完成年度選舉，台大表示，美國馬里蘭大學教授、台大電機系校友劉國瑞獲選2021年IEEE總會候任總裁，並將成為2022年總裁，是IEEE成立58年來首名華人擔任此重要職務，大幅提升台灣和台大在電機電子領域的國際能見度。

台大表示，IEEE成立於1963年，是國際最大、影響最深遠的電機電子領域專業組織，會員來自全球160餘國，會員數約42萬人，外加超過12萬學生會員。全球分為10個區域，共有342個分會，觸角伸及世界各地，台灣有台北和台南分會。IEEE依領域分為46個專業學會，出版約200個重要學術期刊，每年贊助超過1900個國際學術會議，與會者超過54萬人，各專業學會並積極舉辦各式各樣的競賽和產學活動，目前更擁有超過1200項國際技術標準。

台大指出，劉國瑞是校內電機系1983級系友，現任美國馬里蘭大學電機系特聘講座教授，同時也是台大特聘講座教授。劉國瑞是國際電機電子領域的卓越領袖，學術和行政表現斐然，不僅是IEEE學會會士，更歷任IEEE各項重要職務，包括2019年擔任IEEE技術活動全球副總裁，管理全球46個專業學會的技術相關活動，領導IEEE和全球電機電子學術社群的創新發展。

台大表示，劉國瑞領導的馬里蘭信號和訊息實驗室涉獵廣泛，研究涵蓋信號處理和通信技術的各項層面。團隊目前主要研究無線AI技術，可以進行室內定位和無線傳輸感應。劉開發世界首個公分（釐米）級室內定位系統，並曾獲得2017年CEATEC獎，研究成果還曾獲封IEEE七大改變世界技術之一。他還提出無線生物識別技術的概念，並開發出世界上第一個無線人類識別技術。

台大 大學教授

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