華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

國際電機電子工程師學會（IEEE）總會12日完成年度選舉，台大表示，美國馬里蘭大學教授、台大電機系校友劉國瑞獲選2021年IEEE總會候任總裁，並將成為2022年總裁，是IEEE成立58年來首名華人擔任此重要職務，大幅提升台灣和台大在電機電子領域的國際能見度。

台大表示，IEEE成立於1963年，是國際最大、影響最深遠的電機電子領域專業組織，會員來自全球160餘國，會員數約42萬人，外加超過12萬學生會員。全球分為10個區域，共有342個分會，觸角伸及世界各地，台灣有台北和台南分會。IEEE依領域分為46個專業學會，出版約200個重要學術期刊，每年贊助超過1900個國際學術會議，與會者超過54萬人，各專業學會並積極舉辦各式各樣的競賽和產學活動，目前更擁有超過1200項國際技術標準。

台大指出，劉國瑞是校內電機系1983級系友，現任美國馬里蘭大學電機系特聘講座教授，同時也是台大特聘講座教授。劉國瑞是國際電機電子領域的卓越領袖，學術和行政表現斐然，不僅是IEEE學會會士，更歷任IEEE各項重要職務，包括2019年擔任IEEE技術活動全球副總裁，管理全球46個專業學會的技術相關活動，領導IEEE和全球電機電子學術社群的創新發展。

台大表示，劉國瑞領導的馬里蘭信號和訊息實驗室涉獵廣泛，研究涵蓋信號處理和通信技術的各項層面。團隊目前主要研究無線AI技術，可以進行室內定位和無線傳輸感應。劉開發世界首個公分（釐米）級室內定位系統，並曾獲得2017年CEATEC獎，研究成果還曾獲封IEEE七大改變世界技術之一。他還提出無線生物識別技術的概念，並開發出世界上第一個無線人類識別技術。