科技部補助女性科研3年 參與女性不增反減

科技部長吳政忠今天在立法院教育及文化委員會報告科技部110年度主管預算並備詢，立委范雲提到，台灣最主要落後歐盟的地方是女性科研比，不過科技部107年度發起「鼓勵女性從事科學及技術研究」，循此計畫申請科研案件的件數從107年的694件，下滑為109年的602件；通過件數從157件降為129件。吳政忠承諾將在兩個月內提出檢討報告。

范雲引述中研院一項研究，男、女生取得博士時表現一樣，不過到女性科研人才結婚和懷孕時間，女性表現下滑，男性則不減反增。她由過去三年成長情形，推估科技部女性主持人占比漲幅，108年為23.86％．到111年為24.38％，等於50年才能達到合理的占比36％。

范雲指出，2020年9月30日歐盟重新擬定數位教育行動方案，加強人才數位技術和素養的同時，要確保女孩和年輕女性參育數位和科技，當中鼓勵女性投入STEM領域的學習和工作是重要方向。她呼籲科技部檢討女性科研計畫，並提出檢討報告。

針對此計畫的問題，台灣女科技人學會曾表示，科學與科技研究設備貴，該計畫補助經費，就算給最高的100萬元也一定不夠；台灣女性投入科研比率不高，整個產業都須調整，「而不只是執行計畫，鼓勵女性調整自己」。

台灣女科技人學會理事長宋順蓮說，科學研究光是買個設備就燒錢，也很難一年就做出結論。這個計畫立意好，「但真的有給錢等於沒給錢」。且限定連續三年沒申請到科技部計畫的女性才能申請，是給女性貼標籤。

科技部性別統計資料庫顯示，全台科學領域（理、工、醫、農）女性工作人員占兩成，但工程僅16%，理科還有23%。宋順蓮說，工程領域人數特別少，反映該領域用人上仍有性別歧視，再加上性別刻板印象的影響，導致愈往高層、女性人數愈少的「管漏現象」。政府應調整整個結構，而不是花錢鼓勵女性調整自己。

研究性別與科技的中山大學公共事務管理所所長彭渰雯說，韓國和美國都將提升女性參與科研列為政策，而不只是一個補助計畫。韓國設官方法人機構，推動立法保障女性，就像我國的不分區立委規定女性占比至少二分之一。美國則是意識到，光是國家提供補助還不夠，便開始補助女教授人數較少的系所，讓各系進用一定比率的女性科研人員。

彭渰雯也說，台灣教育在高中階段分流，女生從不從事科研，高中選組時就已定案。有關單位也應扎根中學科學教育，例如安排產業界的典範人物，向高中職女生分享職涯等，排除社會上認為女性不適合投入科研的刻板印象。