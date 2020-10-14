【台日差異】日本人交友不是問星座 而是問血型？（下）
上一篇介紹了每個血型的個性，這次來驗收一下你了解了多少呢？！還會告訴你各個血型在什麼情況下，會做出哪些反應喔～趕快來試試看我們為你準備的「血型小測驗」吧！
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血型小測驗
★問題一：圖中的 ①、②、③、④ 分別是什麼血型呢？(情境：回訊息)
●こんにちは(kon'nichiwa/ 你好)
●こんばんは(konbanwa/ 晚上好)
●既読(kidoku/ 已讀)
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★答：
→圖 ①：A型
回訊息很認真，會從打招呼開始，有時候還會考慮到對方可能很忙，認真思考要怎麼回覆，才不會打擾到對方，A型的人如果不回訊息，原因很有可能是因為「想太多」。
→圖 ②：O型
基本上，O型的人是會回訊息的，但是常常「已讀不回」，對於「回訊息」這件事情，比較傾向於專心做自己的事情，等到自己想回的時候再回，喜歡用貼圖來回應，如果是必須要回的重要訊息，會盡快的在限定時間內回覆。
→圖 ③：B型
B型的人有，「不一定要回訊息」或「不可以一直傳給對方訊息」的概念，因此是「想回就回」，可能會突然傳莫名其妙的貼圖，但是如果是自己有興趣的話題，也許會突然回很長的文字。
→圖 ④：AB型
通常不會回應與自己無關緊要的訊息，例如：打招呼的聊天，只會回「與自己有重要關係」的訊息，因為大多數AB型的人，「覺得回訊息很麻煩」。除非有很重要的事情，基本上也不會主動傳給別人訊息。
●あいさつ(aisatsu/ 打招呼)
●既読スルー(kidokusurū/ 已讀不回)
●返信する(henshinsuru/ 回訊息)
●スタンプ(sutanpu/ 貼圖)
★問題二：圖中的 ①、②、③、④ 分別是什麼血型呢？(情境：被社長責備)
社長：どうして九月の財務諸表を打ち間違えたんだ？
(為什麼9月的財務報表打錯了？)
１：社長！今日のお昼、何を食べますか？
(社長！今天中午要吃什麼呢？)
２：仕事終わりにバレーボールに行こうかな～
(下班之後去打排球吧～)
３：私のミスではありません。4番からもらったパソコンのキーボードに問題があったんです！！！！
(不是我的錯，是4拿給我的電腦鍵盤有問題！！！)
４：申し訳ございません。直ちに修正いたします。このようなミスは二度と起こしません！
(非常抱歉，我馬上修改，再也不會有這樣的錯誤！)
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★答：
→圖中１：AB型，會開始講別的事情，社長講東，他講西。
→圖中２：O型，基本上沒有在聼，腦子裡想著別的事情。
→圖中３：B型，如果不是自己的錯誤，會講出自己的立場，看情況就會捲入其他人。
→圖中４：A型，覺得被罵就是自己的責任，會非常認真道歉，並改正錯誤。
●社長(shachō/ 社長)
●仕事(shigoto/ 工作)
●パソコン(pasokon/ 電腦)
●ミス(misu/ 錯誤)
血型的工作性向
在台灣，通常在面試的時候，填的基本資料，是沒有「血型」這個欄位的，但是在日本，有些公司會請你填「血型」喔！因為公司會看血型，來決定要不要錄取，或是指派什麼職位。接下來我們就來看看四個血型的工作性向～
→ A 型：一絲不苟，重視協調性，如果是員工的話，會對公司或上司忠心；如果是上司的話，容易被員工討厭，因為太糾結於細節的部分，比較不知變通。適合當「公務員、銀行行員、學校老師」。
→ B 型：基本上不喜歡團體工作，比較喜歡隨心所欲的獨立作業，由於喜歡追求巔峰的個性，所以很適合當「客服或銷售員，追求高業績」的工作。
→ O 型：獨立心很強，是四個血型中，對公司或上司的忠心最少的，不喜歡一直領一成不變的薪水，所以「自己創業當老闆」的人很多。
→ AB 型：理解能力優越，行動力強，工作精明，但是個性比較内向，又缺乏目標，加上不喜歡團體工作，而且也不太願意參加公開的商務活動，因此很適合當「藝術家、學者、研究者」。
●公務員(kōmuin/ 公務員)
●銀行員(ginkōin/ 銀行行員)
●先生(sensē/ 老師)
●営業マン(ēgyōman/ 銷售員)
●芸術家(gējyutsuka/ 藝術家)
前面的小測驗，你都有答對嗎？！無論是血型或星座，都是「僅供參考，沒有絕對」，畢竟每個人的生長環境不同，個性養成也會不同。下次跟日本朋友聊聊「血型」吧！可以互相猜對方的性格，我相信一定會有很大的收穫喔！
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