【生活英文】「已讀不回」、「人間蒸發」英文怎麼說？

生活中常常會有一些朋友整天已讀你的訊息不回，然後還敢發限時動態，有些更過分的朋友甚至還會直接消失給你看。要怎麼用英文抱怨這些已讀不回又愛亂消失的朋友呢？一起來看看吧！

「已讀」英文怎麼說？

◎ have/has not texted me back

如果已讀沒有回，最簡單的說法當然就是用完成式說「某人還沒回覆」，如果想要特別講對方已讀了你多久的話，後面可以用 in 加一段時間。例如小編的朋友談個戀愛對方不回訊息就患得患失，常常對小編這麼說：

He hasn’t texted me back in two days! Should I text him again?（他兩天沒回我訊息了耶！我要再傳一次訊息給他嗎？）

也可以把 text me back 換成 reply 變成：

He hasn’t replied in two days.（他兩天沒回了。）

◎ leave someone on read

還有一種已讀不回的用法是 leave someone on read，這邊的 read 不是讀原型的「reed」的聲音哦！這裡的讀音是「red」，如果大家把手機改成英文模式，你被已讀的時候就會看到這個字。leave 這個字本身就有「使保留、使保持（某種狀態）」所以 leave someone on read 就是讓某人保持被已讀的狀態的意思。

例如：

Stop leaving me on read! Why are you ignoring me but still viewing all of my Instagram stories?（不要再已讀我了啦！你為什麼忽略我的訊息但還看我所有的限時動態阿？）

◎ ghost

如果這個人不是單純沒回訊息而已，是根本玩失蹤、人間蒸發的話，就可以用 ghost 這個字當動詞，A ghosts B 的話意思就是「 A 對 B 銷聲匿跡」，這個字很常用在跟人約會交往的情況中，講對方戀愛談到一半就冷處理你的狀況，像是：

Noah went out on a date with Julia two weeks ago, but he ghosted her after that.（Noah 兩週前跟 Julia 出去約會，但他之後就銷聲匿跡了。）

也可以用在一般好友身上，如果是用被動的話，就表示主詞是被無視的人。

I was ghosted by my best friend.（我最好的朋友對我玩失蹤。）

「訊息太長，沒看。」英文怎麼說？

還有一種朋友可能是讀了你的訊息，但訊息太長了他根本就不想看，可能就會回 TL;DR 意思是「"Too Long; Didn't Read.”（太長了，沒看）」。也可以寫成 TLDR, tldr, tl;dr，例如：

A: Did you read the document I gave you?（你讀我給你的檔案了嗎？）

B: TL;DR.（太長了，沒讀。）

A: It’s a divorce settlement.（那個是離婚協議。）

這個縮寫有兩種用法，一種就是上面提到的，用來回覆他人，覺得他人發送的訊息內容或文件內容太長，另一種則是可以用在幫自己的文章簡短摘要的情況，例如：

Tenet is a convoluted movie. I watched this movie twice to understand the confusing plot, but I still don't get what is going on. The linearity of the narrative is completely subverted. TL;DR: I don’t like this movie.（《天能》是一部繁複晦澀的電影，我看了兩次想要弄懂令人困惑的情節但還是沒搞懂在幹什麼，敘事的線性完全被顛覆。簡單來說我不喜歡這部電影。）

不過要注意，TL;DR 不是正式的用法哦，判斷方法是你會用 lol（哈哈哈）這個縮寫的輕鬆狀況才會用 TL;DR。

那今天這樣大家知道怎麼用 Stop leaving me on read!（不要已讀我！）來抱怨朋友已讀不回跟怎麼用 TL;DR（太長了，沒看）來敷衍朋友了嗎？

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