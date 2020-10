【生活英文】「已讀不回」、「人間蒸發」英文怎麼說？

生活中常常會有一些朋友整天已讀你的訊息不回,然後還敢發限時動態,有些更過分的朋友甚至還會直接消失給你看。要怎麼用英文抱怨這些已讀不回又愛亂消失的朋友呢?一起來看看吧!

「已讀」英文怎麼說?

◎ have/has not texted me back

如果已讀沒有回,最簡單的說法當然就是用完成式說「某人還沒回覆」,如果想要特別講對方已讀了你多久的話,後面可以用 in 加一段時間。例如小編的朋友談個戀愛對方不回訊息就患得患失,常常對小編這麼說:

He hasn’t texted me back in two days! Should I text him again?(他兩天沒回我訊息了耶!我要再傳一次訊息給他嗎?)

也可以把 text me back 換成 reply 變成:

He hasn’t replied in two days.(他兩天沒回了。)

◎ leave someone on read

還有一種已讀不回的用法是 leave someone on read,這邊的 read 不是讀原型的「reed」的聲音哦!這裡的讀音是「red」,如果大家把手機改成英文模式,你被已讀的時候就會看到這個字。leave 這個字本身就有「使保留、使保持(某種狀態)」所以 leave someone on read 就是讓某人保持被已讀的狀態的意思。

例如:

Stop leaving me on read! Why are you ignoring me but still viewing all of my Instagram stories?(不要再已讀我了啦!你為什麼忽略我的訊息但還看我所有的限時動態阿?)

◎ ghost

如果這個人不是單純沒回訊息而已,是根本玩失蹤、人間蒸發的話,就可以用 ghost 這個字當動詞,A ghosts B 的話意思就是「 A 對 B 銷聲匿跡」,這個字很常用在跟人約會交往的情況中,講對方戀愛談到一半就冷處理你的狀況,像是:

Noah went out on a date with Julia two weeks ago, but he ghosted her after that.(Noah 兩週前跟 Julia 出去約會,但他之後就銷聲匿跡了。)

也可以用在一般好友身上,如果是用被動的話,就表示主詞是被無視的人。

I was ghosted by my best friend.(我最好的朋友對我玩失蹤。)

「訊息太長,沒看。」英文怎麼說?

還有一種朋友可能是讀了你的訊息,但訊息太長了他根本就不想看,可能就會回 TL;DR 意思是「"Too Long; Didn't Read.”(太長了,沒看)」。也可以寫成 TLDR, tldr, tl;dr,例如:

A: Did you read the document I gave you?(你讀我給你的檔案了嗎?)

B: TL;DR.(太長了,沒讀。)

A: It’s a divorce settlement.(那個是離婚協議。)

這個縮寫有兩種用法,一種就是上面提到的,用來回覆他人,覺得他人發送的訊息內容或文件內容太長,另一種則是可以用在幫自己的文章簡短摘要的情況,例如:

Tenet is a convoluted movie. I watched this movie twice to understand the confusing plot, but I still don't get what is going on. The linearity of the narrative is completely subverted. TL;DR: I don’t like this movie.(《天能》是一部繁複晦澀的電影,我看了兩次想要弄懂令人困惑的情節但還是沒搞懂在幹什麼,敘事的線性完全被顛覆。簡單來說我不喜歡這部電影。)

不過要注意,TL;DR 不是正式的用法哦,判斷方法是你會用 lol(哈哈哈)這個縮寫的輕鬆狀況才會用 TL;DR。

那今天這樣大家知道怎麼用 Stop leaving me on read!(不要已讀我!)來抱怨朋友已讀不回跟怎麼用 TL;DR(太長了,沒看)來敷衍朋友了嗎?

