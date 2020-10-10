慶雙十國慶！ 故宮南北院、北美館今天免費參觀

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

2020-08-05 09:40