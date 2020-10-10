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慶雙十國慶！ 故宮南北院、北美館今天免費參觀

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國立故宮博物院宣布今天免費參觀。圖／取自「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書
國立故宮博物院宣布今天免費參觀。圖／取自「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書

今天國慶日，國立故宮博物院、台北市立美術館都宣布今天免費參觀。

「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書表示，慶祝雙十國慶，故宮今天特別優惠所有來院的民眾，全日免費參觀，時間為今天上午9時至下午5時，可以搶先欣賞10月新展「她_女性形象與才藝」、「北溝傳奇_故宮文物遷台後早期歲月」。今天下午3時至4時可欣賞故宮南院蒙古月（北部場）的藝文表演。

故宮說，故宮南北院免費參觀日期包括1月1日元旦、元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、10月10日國慶日、10月17日台灣文化日。

「台北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum」臉書表示，歡慶國慶，今天免票入館參觀。歡迎民眾看完總統府國慶典禮，下一攤就來北美館，今天周六夜開放至晚間8時30分，數檔夏季展覽即將結束，別再猶豫。

國立故宮博物院 國慶 美術館

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