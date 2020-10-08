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2020台中青年模擬聯合國10月登場 各國留學生當觀察員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達今天表示，這次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子。記者喻文玟／攝影
「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達今天表示，這次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子。記者喻文玟／攝影

「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達今天表示，這次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子，模擬聯合國會議重視議題攻防，這次邀各國來台留學生組成觀察員，能增進學生間的實質國際交流。

2020台中市青年模擬聯合國由台中市政府秘書處舉辦，邀請前外交部長、現任中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊擔任開幕演說嘉賓，我國友邦大使、美國傅爾布萊特計畫美籍英語教學助理、國際關係領域研究學者等人分享國際交流心得，另外特別邀請曾參與社會局兒童權利公約行動方案的各國來台留學生擔任觀察員。

令狐副市長指出，受新冠肺炎疫情影響，全球國境封鎖，國際交流受限，今年第75屆聯合國大會也因此改為視訊會議；台中市府特別舉辦模擬會議促進學子間的國際交流，完全比照聯合國實際決策模式與議事規則，以「東協區域論壇」、「國際貨幣基金組織」、「聯合國人權理事會」、「世界衛生大會」4個委員會，討論南海爭議、後疫情時代經濟重建、南蘇丹人權危機、空氣汙染與兒童健康等議題，培養分析公民議題的邏輯思維。

2020台中市青年模擬聯合國主席團副主席蔡亮怡表示，青年模擬聯合國除了是想法交流的平台，更注重代表間的協商、溝通與合作力，這些都是解決社會議題必須具備的軟實力，盼藉此跳脫框架、拓展視野，以更宏觀的角度思考台灣在世界舞台的定位。

台中市秘書處長顏迺倫表示，市長盧秀燕非常關心教育、青年議題，提出「青秀台中」青年政策，並成立「青年事務諮詢委員會」，傾聽中市青年對各項市政的想法，許多青年學子原訂參加的國際交流計畫因疫情影響而被取消或暫緩，因此特別在加強防疫措施後舉辦此次活動，讓學生有更多交流學習機會。

秘書處說，模擬聯合國源於1920年代，由高中職以上學生模仿聯合國開會形式，依其會議架構及議事規則，討論國際重大議題，透過演說、辯論、遊說、協商整合各國意見，撰寫決議文草案，最後投票作出協議。

「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達今天表示，這次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子。記者喻文玟／攝影
「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達今天表示，這次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子。記者喻文玟／攝影

聯合國 青年 台中市

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