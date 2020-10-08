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故宮南院變蒙古草原 國慶連假上演賽馬摔角馴鷹
迎接國慶連假，故宮南院「蒙古月」活動精彩不間斷﹗明天作家席慕容分享草原情懷，10、11日上演蒙古國戶外「那達慕盛會」，摔角、賽馬、騎馬射箭及馴鷹，蒙古風味與台灣美食PK，適合全家一起來玩。
故宮南院表示，成吉思汗為紀念蒙古統一，1206年舉行第一次那達慕大會，目前規模最大的是每年7月在烏蘭巴托舉行的蒙古國「國慶」伊赫那達慕大會。南院10月10、11日上午10點至下午5點，在北側慶典花園，舉辦小型那達慕盛會，上、下午各有一場摔角、射箭比賽及蒙古媽媽藝文表演，7名來台留學的蒙古學生進行摔角競技。
另有台灣難得一見的馴鷹、賽馬及騎馬射箭演出。騎射手曾冠諭年僅16歲，3歲開始騎馬，14歲起與曾獲兩屆世界射遠錦標賽冠軍許傑克學習，當日將表演正統蒙古皇室射術；另一位騎射手鍾國華則帶來匈牙利射術示範。
民眾現場可以與馬拍照 (視馬匹狀況而定)，參與跳跳馬趣味競賽及射箭體驗，另有蒙古手工藝品販售，及牛肉包子、餡餅、烤羊肉串、炒麵、奶茶、沙棘果汁等蒙古風味及台灣美食攤位滿足饕客嚐鮮的味蕾。
明天下午2時在集賢廳，邀請名作家席慕蓉，專題講座「永遠的蘇力德」，「察干蘇力德」象徵國族、國家的旗幟。「哈剌蘇力德」象徵領袖的威儀，將軍的戰力。英雄逝世後，他的魂魄將永存於他的戰旗哈剌蘇力德。這樣的象徵，源自匈奴文化以前的古老薩滿教信仰，至今猶存。
「蒙古月」有傳統服飾體驗，大家可以到博物館1樓，走入蒙古草原區中，體驗蒙古傳統的服飾之美，蒙古人平日穿著簡樸，節慶換上織錦綢緞華麗長袍，不同地區與部族各有特色，這次體驗區展示「喀爾喀」、「布里亞特」、「土爾扈特」、「杜爾伯特」等四個部族的服飾。
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