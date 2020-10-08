快訊

不斷更新／墮胎合法化爭議…賀錦麗「為女性而戰」 潘斯避答

水保官員涉弊案不降反升職 陳吉仲避重就輕怪媒體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／米其林一星拉麵師傅試吃泡麵挑戰！ 這些泡麵會得到幾分呢？

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

米其林一星餐廳的拉麵師傅試吃各類泡麵後，會給它們幾分呢？獲得高分的泡麵竟然是全聯也買得到的便宜泡麵！今晚還不快買一箱配啤酒？

看完後，是不是也覺得食指大動呢？在開始大吃大喝前，我們來學學各種形容食物用的英文，有些影片也有提到，一起來複習一下吧！

初階：形容味道

Sour 酸

Sweet 甜

Bitter 苦

Spicy / Hot 辣

Salty 鹹

Buttery 像奶油的

Greasy 油的

Plain 清淡的

Heavy 重口味的

※ 那像糖醋料理這樣酸酸甜甜的怎麼說呢？很簡單，就是 sweet and sour 喔。另外，現在有種苦甜巧克力，則是用 bittersweet 這個形容詞。

進階：形容口感

Crunchy / Crispy 脆脆的

注意雖然這兩個字在中文裡都是指「脆脆的」，但是其實這兩個字是不太一樣的。 crispy 是指口感，像是洋芋片就可以用 crispy 來形容；那 crunchy 是從 crunch（嘎吱嘎吱地輾碎或壓碎）這個字來的，所以其實是說那聲音「嘎吱嘎吱脆脆的」的意思喔！

Slimy 黏黏的

比如說秋葵之類的食物，黏呼呼的口感就可以用這個字形容喔！

Creamy 綿綿的、似乳脂的

像是馬鈴薯泥就很適合用 creamy 來形容。

Chewy 有嚼勁的

這個字是由 chew 「嚼」來的，那食物讓你一直嚼一直嚼，就是 chewy 有嚼勁的意思。注意喔，中文說某某食物咬起來 QQ 的，在英文裡可不要用 QQ 這個字喔，那可是會讓外國人啼笑皆非的呢，而要形容這種有嚼勁的口感，說 chewy 就好了。

Fluffy 蓬鬆的

像是棉花糖這樣蓬蓬鬆鬆的口感，用 fluffy 再貼切不過了。

Juicy 多汁的

不只能用在水果，肉類若是有很多美味的肉汁也可以用 juicy 形容。

Moist 濕潤的

口感濕潤但又不致於到有湯汁的，就可以用 moist 修飾。像是蛋糕就常常有 moist 的口感。

Dry 乾乾的

肉質太乾、沒有任何水分的東西就可以用 dry。

延伸閱讀

1. 美食當前，豬事順利 －－『豬肉』英文是 pork 還是 pig meat？

2. 不只是 delicious ！這些英文也能形容美食

3. 美食的聲音，你聽見了嗎？滋滋作響的英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

泡麵 米其林

延伸閱讀

糙米營養高為何不如白米普及？內行點破「2大關鍵」

中職／泡麵頭變墨魚麵 余謙向兄弟二軍報到先染黑髮

不能沒有泡麵！劉亞仁說出真心話「吃完再死」

日本人吃拉麵總愛「簌簌簌」？ 大聲吃麵其來有自

相關新聞

影／米其林一星拉麵師傅試吃泡麵挑戰！ 這些泡麵會得到幾分呢？

米其林一星餐廳的拉麵師傅試吃各類泡麵後，會給它們幾分呢？獲得高分的泡麵竟然是全聯也買得到的便宜泡麵！今晚還不快買一箱配啤酒？

【看時事學英文】2020美國大選將近！ 搖擺州、郵寄式選票英文怎麼說？

2020 美國總統大選將至！在大家熱烈討論川普究竟會不會連任時，其他話題如因疫情而鬧得沸沸揚揚的「不在席投票」，或是每次選舉時的焦點「搖擺州」...等，可說是最近網路上時常出現的話題字！今天希平方就要為各位解說一下這些字的英文，同時介紹一下美國的選舉喔。

影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

故宮南院變蒙古草原 國慶連假上演賽馬摔角馴鷹

迎接國慶連假，故宮南院「蒙古月」活動精彩不間斷﹗明天作家席慕容分享草原情懷，10、11日上演蒙古國戶外「那達慕盛會」，摔...

紐時賞析／網媒記者 投奔付費電子報平台

Casey Newton recently announced that he was leaving The Verg...

紐時賞析／疫情期間零接觸停用現金 衝擊弱勢

Cash doesn’t have the status it used to.

寫作教室／移形換味 味覺如何用來描寫景物？

每每和同學一起暖身，思考描寫景物時需要用到的感官，視覺摹寫常是最首先而出的答案。其次呢？有人回應聽覺或嗅覺，再者，觸覺。...

U值媒／何時開始讓孩子接觸網路呢？

隨著電腦、平板、手機的逐一問世，數位載具充斥著日常生活；可以預見，未來AR或VR等虛擬實境的穿戴裝置會更加普及。人們早已慣常使用網路來解決生活中的大小事，孩子自然不可能永遠不碰觸這些數位玩意兒；早在學齡前，孩子已是這場數位盛會的參與者，大人不可能永遠讓他們置身事外。問題是，年幼孩子的自我控制與訊息篩選能力均不足，大人該如何幫助孩子開始接觸數位科技呢？

全球百大科技研發獎 工研院13連霸

素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）日前公布今年得獎名單，經濟部轄下研發法人以創新...

影／《天才少女福爾摩斯》官方預告片 9月23日只在 Netflix 獨家播出

想不到鼎鼎大名的福爾摩斯竟然有個年幼的妹妹？由 Netflix 當紅炸子雞 Millie Bobby Brown 主演的《天才少女福爾摩斯》究竟會帶來什麼新奇刺激的冒險呢？趕快來看看預告片吧！

影／James Corden公開反擊 Bill Maher針對「肥胖羞辱」的言論

影片中，James Corden 公開反擊 Bill Maher 針對「肥胖羞辱」的言論，提出了許多反駁的論點，並呼籲大家應該要好好的正視這個問題。如果有興趣的話也可以先去看看 Bill Maher 原始的影片喔！

熱門新聞

南一中畢典表演「一語成讖」未成真 6名重考生上台大醫

金門高中連6招補教師應聘 校方：已要求不得兼職

國小數學作業單位「差1字」被扣分 網吵翻：想頂尖就要重細節

他考上台大電機卻立志當公務員？網：自己喜歡有甚麼不可以

影／聖約翰欠薪千萬只罰10萬 教部：未改善就列專輔

校園會客室／台大電機最難作業 他陪學生找「未來」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。