影／米其林一星拉麵師傅試吃泡麵挑戰！ 這些泡麵會得到幾分呢？

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米其林一星餐廳的拉麵師傅試吃各類泡麵後，會給它們幾分呢？獲得高分的泡麵竟然是全聯也買得到的便宜泡麵！今晚還不快買一箱配啤酒？

看完後，是不是也覺得食指大動呢？在開始大吃大喝前，我們來學學各種形容食物用的英文，有些影片也有提到，一起來複習一下吧！

初階：形容味道

Sour 酸

Sweet 甜

Bitter 苦

Spicy / Hot 辣

Salty 鹹

Buttery 像奶油的

Greasy 油的

Plain 清淡的

Heavy 重口味的

※ 那像糖醋料理這樣酸酸甜甜的怎麼說呢？很簡單，就是 sweet and sour 喔。另外，現在有種苦甜巧克力，則是用 bittersweet 這個形容詞。

進階：形容口感

Crunchy / Crispy 脆脆的

注意雖然這兩個字在中文裡都是指「脆脆的」，但是其實這兩個字是不太一樣的。 crispy 是指口感，像是洋芋片就可以用 crispy 來形容；那 crunchy 是從 crunch（嘎吱嘎吱地輾碎或壓碎）這個字來的，所以其實是說那聲音「嘎吱嘎吱脆脆的」的意思喔！

Slimy 黏黏的

比如說秋葵之類的食物，黏呼呼的口感就可以用這個字形容喔！

Creamy 綿綿的、似乳脂的

像是馬鈴薯泥就很適合用 creamy 來形容。

Chewy 有嚼勁的

這個字是由 chew 「嚼」來的，那食物讓你一直嚼一直嚼，就是 chewy 有嚼勁的意思。注意喔，中文說某某食物咬起來 QQ 的，在英文裡可不要用 QQ 這個字喔，那可是會讓外國人啼笑皆非的呢，而要形容這種有嚼勁的口感，說 chewy 就好了。

Fluffy 蓬鬆的

像是棉花糖這樣蓬蓬鬆鬆的口感，用 fluffy 再貼切不過了。

Juicy 多汁的

不只能用在水果，肉類若是有很多美味的肉汁也可以用 juicy 形容。

Moist 濕潤的

口感濕潤但又不致於到有湯汁的，就可以用 moist 修飾。像是蛋糕就常常有 moist 的口感。

Dry 乾乾的

肉質太乾、沒有任何水分的東西就可以用 dry。

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