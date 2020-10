【看時事學英文】2020美國大選將近！ 搖擺州、郵寄式選票英文怎麼說？

2020美國總統大選將至!在大家熱烈討論川普究竟會不會連任時,其他話題如因疫情而鬧得沸沸揚揚的「不在席投票」,或是每次選舉時的焦點「搖擺州」...等,可說是最近網路上時常出現的話題字!今天希平方就要為各位解說一下這些字的英文,同時介紹一下美國的選舉喔。

選舉相關單字

◎ absentee ballot 不在席選票或郵寄式選票

指的是不能到現場投票的人改以郵件投票的形式投票。例如身體不方便到投票所的民眾或是不在戶籍地讀書的學生,就可以申請這種選票哦!

If you can’t vote in person, you can cast an absentee ballot instead.(如果你不能親自投票,可以改用不在席選票。)

◎ no-excuse absentee ballot 無條件不在席選票

這種選票是因為美國有些州規定不同,有些需要像上面提到的一樣,有原因才能申請不在席選票,有些州則可以讓你無條件申請缺席選票哦。

A no-excuse absentee ballot is available to all registered voters.(所有登記的選民都可以取得無條件不在席選票。)

◎ cast a vote 投票

投票除了可以用動詞 vote,也可以用 cast 這個動詞。例如:

Remember to cast your vote on Election Day.(選舉日記得投下你的一票。)

◎ polling booth 投票亭

投票站中可以讓你保有隱私投票的小空間就叫做 polling booth!也可以叫做 voting booth 哦。

A polling booth ensures a voter’s privacy.(投票亭可以確保投票者的隱私。)

◎ swing state 搖擺州

美國大選中的搖擺州又被稱為戰場州(battleground state),指那些民主黨跟共和黨票數相仿的州,候選人沒辦法肯定能獲得這州的選舉人票,因此這些州可能會影響到美國大選結果。那 swing 本身當名詞就有鞦韆的意思,swing state 就是指像鞦韆一樣搖擺不定的州啦!

Minnesota is now considered a swing state.(明尼蘇達州現在被認為是一個搖擺州。)

◎ electoral fraud 選舉舞弊

先前川普曾抗議不在席投票可能會導致選舉舞弊。其中 electoral 是形容詞「選舉的」,fraud 則是名詞「詐騙」,組合在一起後 electoral fraud 就是「選舉舞弊」的意思。

The president claimed that absentee ballots are vulnerable to electoral fraud.(總統宣稱不在席投票容易造成選舉舞弊。)

以上就是今天的分享啦!這樣之後提到美國選舉,看到大家在討論不在席投票(absentee ballot)就不會再一頭霧水了!

