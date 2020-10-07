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【看時事學英文】2020美國大選將近！ 搖擺州、郵寄式選票英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

2020美國總統大選將至！在大家熱烈討論川普究竟會不會連任時，其他話題如因疫情而鬧得沸沸揚揚的「不在席投票」，或是每次選舉時的焦點「搖擺州」...等，可說是最近網路上時常出現的話題字！今天希平方就要為各位解說一下這些字的英文，同時介紹一下美國的選舉喔。

選舉相關單字

◎ absentee ballot 不在席選票或郵寄式選票

指的是不能到現場投票的人改以郵件投票的形式投票。例如身體不方便到投票所的民眾或是不在戶籍地讀書的學生，就可以申請這種選票哦！

If you can’t vote in person, you can cast an absentee ballot instead.（如果你不能親自投票，可以改用不在席選票。）

◎ no-excuse absentee ballot 無條件不在席選票

這種選票是因為美國有些州規定不同，有些需要像上面提到的一樣，有原因才能申請不在席選票，有些州則可以讓你無條件申請缺席選票哦。

A no-excuse absentee ballot is available to all registered voters.（所有登記的選民都可以取得無條件不在席選票。）

◎ cast a vote 投票

投票除了可以用動詞 vote，也可以用 cast 這個動詞。例如：

Remember to cast your vote on Election Day.（選舉日記得投下你的一票。）

◎ polling booth 投票亭

投票站中可以讓你保有隱私投票的小空間就叫做 polling booth！也可以叫做 voting booth 哦。

A polling booth ensures a voter’s privacy.（投票亭可以確保投票者的隱私。）

◎ swing state 搖擺州

美國大選中的搖擺州又被稱為戰場州（battleground state），指那些民主黨跟共和黨票數相仿的州，候選人沒辦法肯定能獲得這州的選舉人票，因此這些州可能會影響到美國大選結果。那 swing 本身當名詞就有鞦韆的意思，swing state 就是指像鞦韆一樣搖擺不定的州啦！

Minnesota is now considered a swing state.（明尼蘇達州現在被認為是一個搖擺州。）

◎ electoral fraud 選舉舞弊

先前川普曾抗議不在席投票可能會導致選舉舞弊。其中 electoral 是形容詞「選舉的」，fraud 則是名詞「詐騙」，組合在一起後 electoral fraud 就是「選舉舞弊」的意思。

The president claimed that absentee ballots are vulnerable to electoral fraud.（總統宣稱不在席投票容易造成選舉舞弊。）

以上就是今天的分享啦！這樣之後提到美國選舉，看到大家在討論不在席投票（absentee ballot）就不會再一頭霧水了！

延伸閱讀

1. 選舉英文大集合！如何用英文討論『連任』、『民調』？

2.「呼籲全民去投票，凱蒂‧佩芮光溜溜豁出去了？！」- Katy Perry Votes Naked

3.「川普總統到底當得好不好，讓小孩說給你聽！」- We Ask Kids How Trump Is Doing

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

投票 川普

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