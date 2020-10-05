影／《天才少女福爾摩斯》官方預告片 9月23日只在 Netflix 獨家播出

聯合新聞網 / 希平方

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想不到鼎鼎大名的福爾摩斯竟然有個年幼的妹妹？由 Netflix 當紅炸子雞 Millie Bobby Brown 主演的《天才少女福爾摩斯》究竟會帶來什麼新奇刺激的冒險呢？趕快來看看預告片吧！

看完預告後大家有沒有覺得熱血沸騰呢？到底 Enola 失蹤的媽媽去哪了呢？說到失蹤（missing），小編常常遇到同學不太清楚 missing、miss、Miss 這些字怎麼用，我們一起來搞清楚吧！

missing

影片中出現的 missing 是形容詞，表示「失蹤的；下落不明的」，也常會搭配動詞 go 寫成 go missing「失蹤」。除了可以形容人外，也可以形容物品「丟失的、找不到的」，例如：

It was reported that a 19-year-old student went missing on campus five days ago.（據報導，五天前有名十九歲的學生在校園失蹤。）

My socks have been missing for ages. Did you steal them?（我的襪子不見好久了。是你偷的嗎？）

miss

當動詞時，miss 有許多意思，最常見的是「錯過、沒做到」，例如：

If I don't leave now, I'll miss my bus.（如果我現在不走，我會錯過公車耶。）

It’s better not to miss any meals when you're in training.（訓練時，最好別錯過任何一餐。）

當動詞時，miss 也常當作「想念、思念」，這個用法大家應該都不陌生吧？

Your cat misses you dreadfully.（你的貓非常想你。）

有在打球、打電動的人應該也會知道 miss 當動詞時也有「未命中、未擊中、避開」，例如：

I swung my mighty sword at the griffin but missed.（我把我的雄偉巨劍揮向獅鷲獸，不過沒砍到。）

Miss

這個用法有許多人常常會搞混，Miss 字首大寫時，是用來稱呼年輕女子或未結婚的女性的稱謂，類似中文的「小姐」。如果是已婚的女性，會使用 Mrs.，而且會加上夫姓。那如果不確定對方有沒有結婚怎麼辦呢？這時候可以用 Ms.，不管有沒有結婚都能使用這個稱謂喔！關於這些字的用法也可以參考我們寫過的專欄：【生活英文】到底要說『Miss』還是『Ms.』？

I’d like to make an appointment with Miss Yeh.（我想和葉小姐約個時間。）

同場加映

提到了 miss，就順便提一下這幾年很紅的這個用法 FOMO，這個字是 fear of missing out 的縮寫，而 miss out 意思就是「錯過」，所以這個字其實是在形容那種怕自己沒跟到團，怕朋友們都在享受，自己卻錯過的焦慮、恐慌。有些學術文章也會翻譯為「錯失恐懼症」。來看個例子：

Are you really interested in the gig? Or is it just FOMO?（你真的對那場表演有興趣嗎？還是只是怕沒跟到？）

想不到一個簡單的 miss 竟然有這麼多意思和用法吧？想知道更多實用又有趣的英文就快來逛逛我們的網站吧！

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2.【老師救救我】『我也不...』到底是 me either 還是 me neither？

3.【老師救救我】make up 怎麼用？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

失蹤 結婚 考題

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