影／《天才少女福爾摩斯》官方預告片 9月23日只在 Netflix 獨家播出

想不到鼎鼎大名的福爾摩斯竟然有個年幼的妹妹?由 Netflix 當紅炸子雞 Millie Bobby Brown 主演的《天才少女福爾摩斯》究竟會帶來什麼新奇刺激的冒險呢?趕快來看看預告片吧!

看完預告後大家有沒有覺得熱血沸騰呢?到底 Enola 失蹤的媽媽去哪了呢?說到失蹤(missing),小編常常遇到同學不太清楚 missing、miss、Miss 這些字怎麼用,我們一起來搞清楚吧!

missing

影片中出現的 missing 是形容詞,表示「失蹤的;下落不明的」,也常會搭配動詞 go 寫成 go missing「失蹤」。除了可以形容人外,也可以形容物品「丟失的、找不到的」,例如:

It was reported that a 19-year-old student went missing on campus five days ago.(據報導,五天前有名十九歲的學生在校園失蹤。)

My socks have been missing for ages. Did you steal them?(我的襪子不見好久了。是你偷的嗎?)

miss

當動詞時,miss 有許多意思,最常見的是「錯過、沒做到」,例如:

If I don't leave now, I'll miss my bus.(如果我現在不走,我會錯過公車耶。)

It’s better not to miss any meals when you're in training.(訓練時,最好別錯過任何一餐。)

當動詞時,miss 也常當作「想念、思念」,這個用法大家應該都不陌生吧?

Your cat misses you dreadfully.(你的貓非常想你。)

有在打球、打電動的人應該也會知道 miss 當動詞時也有「未命中、未擊中、避開」,例如:

I swung my mighty sword at the griffin but missed.(我把我的雄偉巨劍揮向獅鷲獸,不過沒砍到。)

Miss

這個用法有許多人常常會搞混,Miss 字首大寫時,是用來稱呼年輕女子或未結婚的女性的稱謂,類似中文的「小姐」。如果是已婚的女性,會使用 Mrs.,而且會加上夫姓。那如果不確定對方有沒有結婚怎麼辦呢?這時候可以用 Ms.,不管有沒有結婚都能使用這個稱謂喔!關於這些字的用法也可以參考我們寫過的專欄: 【生活英文】到底要說『Miss』還是『Ms.』?

I’d like to make an appointment with Miss Yeh.(我想和葉小姐約個時間。)

同場加映

提到了 miss,就順便提一下這幾年很紅的這個用法 FOMO,這個字是 fear of missing out 的縮寫,而 miss out 意思就是「錯過」,所以這個字其實是在形容那種怕自己沒跟到團,怕朋友們都在享受,自己卻錯過的焦慮、恐慌。有些學術文章也會翻譯為「錯失恐懼症」。來看個例子:

Are you really interested in the gig? Or is it just FOMO?(你真的對那場表演有興趣嗎?還是只是怕沒跟到?)

想不到一個簡單的 miss 竟然有這麼多意思和用法吧?想知道更多實用又有趣的英文就快來逛逛我們的網站吧!

