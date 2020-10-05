影／《天才少女福爾摩斯》官方預告片 9月23日只在 Netflix 獨家播出

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想不到鼎鼎大名的福爾摩斯竟然有個年幼的妹妹？由 Netflix 當紅炸子雞 Millie Bobby Brown 主演的《天才少女福爾摩斯》究竟會帶來什麼新奇刺激的冒險呢？趕快來看看預告片吧！

看完預告後大家有沒有覺得熱血沸騰呢？到底 Enola 失蹤的媽媽去哪了呢？說到失蹤（missing），小編常常遇到同學不太清楚 missing、miss、Miss 這些字怎麼用，我們一起來搞清楚吧！

missing

影片中出現的 missing 是形容詞，表示「失蹤的；下落不明的」，也常會搭配動詞 go 寫成 go missing「失蹤」。除了可以形容人外，也可以形容物品「丟失的、找不到的」，例如：

It was reported that a 19-year-old student went missing on campus five days ago.（據報導，五天前有名十九歲的學生在校園失蹤。）

My socks have been missing for ages. Did you steal them?（我的襪子不見好久了。是你偷的嗎？）

miss

當動詞時，miss 有許多意思，最常見的是「錯過、沒做到」，例如：

If I don't leave now, I'll miss my bus.（如果我現在不走，我會錯過公車耶。）

It’s better not to miss any meals when you're in training.（訓練時，最好別錯過任何一餐。）

當動詞時，miss 也常當作「想念、思念」，這個用法大家應該都不陌生吧？

Your cat misses you dreadfully.（你的貓非常想你。）

有在打球、打電動的人應該也會知道 miss 當動詞時也有「未命中、未擊中、避開」，例如：

I swung my mighty sword at the griffin but missed.（我把我的雄偉巨劍揮向獅鷲獸，不過沒砍到。）

Miss

這個用法有許多人常常會搞混，Miss 字首大寫時，是用來稱呼年輕女子或未結婚的女性的稱謂，類似中文的「小姐」。如果是已婚的女性，會使用 Mrs.，而且會加上夫姓。那如果不確定對方有沒有結婚怎麼辦呢？這時候可以用 Ms.，不管有沒有結婚都能使用這個稱謂喔！關於這些字的用法也可以參考我們寫過的專欄： 【生活英文】到底要說『Miss』還是『Ms.』？

I’d like to make an appointment with Miss Yeh.（我想和葉小姐約個時間。）

同場加映

提到了 miss，就順便提一下這幾年很紅的這個用法 FOMO，這個字是 fear of missing out 的縮寫，而 miss out 意思就是「錯過」，所以這個字其實是在形容那種怕自己沒跟到團，怕朋友們都在享受，自己卻錯過的焦慮、恐慌。有些學術文章也會翻譯為「錯失恐懼症」。來看個例子：

Are you really interested in the gig? Or is it just FOMO?（你真的對那場表演有興趣嗎？還是只是怕沒跟到？）

想不到一個簡單的 miss 竟然有這麼多意思和用法吧？想知道更多實用又有趣的英文就快來逛逛我們的網站吧！

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