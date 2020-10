影／James Corden公開反擊 Bill Maher針對「肥胖羞辱」的言論

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

影片中,James Corden 公開反擊 Bill Maher 針對「肥胖羞辱」的言論,提出了許多反駁的論點,並呼籲大家應該要好好的正視這個問題。如果有興趣的話也可以先去看看 Bill Maher 原始的影片喔!

由 James Corden 主持的 The Late Late Show 為美國深夜脫口秀節目,由許多有趣的單元組合而成,其中最著名的單元之一就是 Carpool Karaoke。近期台灣也掀起一股脫口秀的風潮,像是《博恩夜夜秀》,以及單口喜劇也漸漸受到大家關注。因此,今天小編就要來跟大家介紹各種相關的單字,以及脫口秀跟單口喜劇有什麼不同呢?

脫口秀 vs. 單口喜劇

「脫口秀」是從英文 talk show 音譯過來的,就是所謂的「談話節目」,通常會由一位主持人(host)與來賓一同討論特定的話題。像是美國著名的《艾倫秀》(The Ellen Show)、《吉米A咖秀》(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)以及台灣的《博恩夜夜秀》。

「單口喜劇」則是 stand-up comedy,也可以翻譯為「站立喜劇」或「獨角喜劇」。通常是由一位喜劇演員配上一支麥克風,在劇場或俱樂部中表演段子。

跟脫口秀 / 單口喜劇有關的單字

◎ open mic

open mic 字面上就是「開放麥克風」的意思,其實就是一個讓喜劇演員「試段子」的場合。通常喜劇演員會在正式表演之前先去 open mic 試講,測試觀眾的反應,也可以知道自己的玩笑有沒有戳到笑點或開過頭了。當然,這個場合也可以提供給素人一展長才的機會,同時累積上台經驗。

Mike made his first performance at an open mic in the local comedy club.(Mike 在當地喜劇俱樂部的 open mic 中首次演出。)

◎ pun

在單口喜劇中常常會聽到 pun「雙關語」的笑話,就是指利用單字的不同意思及發音玩文字遊戲,例如影片中提到的 I can see a d**k. 除了代表男性的生殖器外,也是在諷刺 Bill Maher 其實是個混蛋。

The famous YouTuber is known for his jokes based on puns.(這位著名的網紅以雙關語的笑話而聞名。)

◎ hellish gag

好笑的段子中不免俗都會穿插一些 hellish gag「地獄梗」,指跟他人的悲劇、疾病或是和種族歧視、戰爭等有關的笑話,為一種幽默的表達方式,常常被用來當作「網路迷因」。

Brian’s hellish gag about enslaved Africans in his stand-up comedy triggered a strong backlash.(Brian 在單口喜劇中關於黑奴的地獄梗引起了強烈的反彈。)

◎ punchline

punchline 是指一個段子中最精彩的地方,就是所謂的「梗、笑點」,通常會放在整個段子的中間或是後面。我們也可以在饒舌中聽到這個詞,代表一首歌最畫龍點睛、最具爆點的一段歌詞。

The comedian's punchline at the end of the show brought down the house.(喜劇演員在表演最後的梗讓他獲得滿堂彩。)

◎ anecdote

anecdote 就是所謂的「趣聞軼事」,有可能是發生在自己或是別人身上的小故事,常常被拿來當作表演脫口秀的題材。

The teacher shared some amusing anecdotes about her years as a student.(老師分享了一些關於她還是學生時的趣聞。)

◎ roast

roast 除了有「烘;烤」的意思之外,也可以當作「嚴厲批評」。而在脫口秀或單口喜劇中則被拿來當作「吐槽」的意思。我們常聽到的 roast(battle)「吐槽大會」就是喜劇演員在舞台上用笑話盡情吐槽對方的一個表演,「吐槽者」叫做 roaster,「被吐槽者」則叫做 roastee。

All the comedians tried their whole bag of tricks at the roast battle.(所有喜劇演員都在吐槽大會中使出渾身解數。)

看完了上面的介紹,是不是又更了解脫口秀和單口喜劇了呢?

