快訊

影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以微地動分析岩層構造 中正團隊開發斷層掃描系統

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，分析岩層構造及種類。圖／中正大學提供
嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，分析岩層構造及種類。圖／中正大學提供

嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，經電腦分析地震波速度，全面掌握岩層的種類和構造，如斷層、土壤液化、岩層是否碎裂等，預計可運用在建設工程安全評估、檢測及天然災害防治，成為探測工程革命性的新技術。

陳朝輝表示，使用鑽井的檢測方式會破壞地表，且受限地形，檢測不夠全面，中正團隊開發的系統採用地球天然的地震，讓以往被當成干擾的噪訊廢物再利用，不需破壞環境，運用AI與大數據資料處理，節省大量的人力、物力成本，準確度更全面，是全台首創應用在大地工程檢測系統。

陳朝輝說，所有建築土木工程動工前，都需經過地質探測，如橋梁、隧道、鐵公路等工程更需詳盡調查岩層種類和構造，才能評估施工可行性，確保建築基礎結構設計安全，目前國內法定建設工程檢測皆使用鑽井，再依需求搭配震測法、電測法及透地雷達輔助。

陳朝輝表示，此系統可判斷出岩層種類，運用在建設工程安全評估、檢測，維護山坡地開發、土石流等災害防治，幫助政府推動防災工作，目前已和相關廠商洽談合作，期盼能讓國內外基礎建設探測技術更精準安全。

嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝（右）團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，分析岩層構造及種類。圖／中正大學提供
嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝（右）團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，分析岩層構造及種類。圖／中正大學提供

建築 地震

相關新聞

影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

以微地動分析岩層構造 中正團隊開發斷層掃描系統

嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，經電腦分析地震波速...

教養即診室／3C時代 如何教孩子愛上閱讀？

科技改變生活，孩子在螢幕聲光洗禮下成長，沒耐性閱讀文字，家長如何從小培養孩子閱讀能力？專家指出，興趣是養成自主閱讀習慣根...

紐時賞析／拜登想贏 需安撫川粉受辱的心

About four years ago, without asking anybody, I changed my job description. It used to be “New York Times foreign affairs columnist.” Instead, I started calling myself the “New York Times humiliation and dignity columnist.” I even included it on my business card.

紐時賞析／孟買交通號誌添女性圖案…城市規劃師：沒有更安全 毫無意義

At one of the most prominent street crossings in Mumbai, the little people in the signal lights have swapped their straight-legged trousers for triangular frocks.

國二地理參考書指陸廢氣影響全球 出版社回應了

參考書內容與事實不符？律師蘇逸修近日在個人臉書表示，康軒出版社國二地理學習講義談到中國大陸地理，當中指出中國大陸工業產出...

美國國際傑出工業設計獎 南台科大學生1金2银大贏家

美國工業設計師協會舉辦的國際傑出工業設計獎(International Design Excellence Awards...

國際小學堂／俄百變神經毒劑 令人防不勝防

德國政府二日表示，導致俄羅斯反對派人士納瓦尼昏迷的原因是中毒，而且納瓦尼中的是前蘇聯在冷戰快結束時研發成功的神經毒劑「諾...

數感實驗室／大螢幕裡的跑步之王：湯姆克魯斯 測量每部電影奔跑的時間

好萊塢巨星湯姆克魯斯是票房保證，他不用替身，在電影裡面上山下海，高難度的動作讓人看得都替他捏一把冷汗。阿湯哥在大螢幕中狂...

影／「lit」讚爆、「savage」很狂 「Gucci」不只是品牌也可當形容詞

這次 Sozo Exchange 的單字大挑戰要帶大家來認識「lit」這個單字，相信看完之後應該就會更了解它的用法囉！先來看看吧！

【NG 英文】「請你summary一下」 竟然是錯誤說法！

在職場中，最容易聽到主管、同事中英夾雜講一些術語，什麼 schedule、delay、presentation 啦，這些詞最容易被拿來穿插在中文句子裡面，聽久了是不是很煩（還是大家也會這樣講）？為了讓大家烙英文時不要出糗，今天就來教大家一個大家很愛用卻用錯的字：summary！一起往下看吧！

熱門新聞

高中彈性學習時間 恐淪自習課

努力唸書總沒回報？東大生：避開無用努力 這三點千萬別做

回台大任教人氣爆棚 「朱立倫老師」祝老師們教師節快樂

高師大教師節前夕舉辦釋奠典禮 師生向孔子致敬

蔡英文總統頒師鐸獎 台大教授張上淳領獎

多益口說測驗 師拚雙語應考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。