以微地動分析岩層構造 中正團隊開發斷層掃描系統

嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝團隊開發「三維大地斷層掃描系統」，透過系統現場量測捕捉微地動，經電腦分析地震波速度，全面掌握岩層的種類和構造，如斷層、土壤液化、岩層是否碎裂等，預計可運用在建設工程安全評估、檢測及天然災害防治，成為探測工程革命性的新技術。

陳朝輝表示，使用鑽井的檢測方式會破壞地表，且受限地形，檢測不夠全面，中正團隊開發的系統採用地球天然的地震，讓以往被當成干擾的噪訊廢物再利用，不需破壞環境，運用AI與大數據資料處理，節省大量的人力、物力成本，準確度更全面，是全台首創應用在大地工程檢測系統。

陳朝輝說，所有建築土木工程動工前，都需經過地質探測，如橋梁、隧道、鐵公路等工程更需詳盡調查岩層種類和構造，才能評估施工可行性，確保建築基礎結構設計安全，目前國內法定建設工程檢測皆使用鑽井，再依需求搭配震測法、電測法及透地雷達輔助。