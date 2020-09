影／【一分鐘英語】都是「聽」 hear 跟 listen 到底差在哪裡呢？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

影片中老師非常詳細的解釋了 hear 跟 listen 的差別,也有完整的例句來介紹,相信大家看完應該都不會再搞混了吧!如果忘記的話沒關係,再來複習一下吧!

之前小編在 聽我說!hear 和 listen 怎麼用? 也有教過大家 hear 跟 listen 的差別以及用法,還有補充一些跟 hear 與 listen 相關的片語,不知道大家還有沒有印象。所以今天小編就要來幫大家複習一下,考考大家是不是真的都懂了!

小試身手

Q1.

If you _____ carefully, you can _____ the sound of the air conditioning.

(A) hear、listen (B) listen、hear

(C) hear、listen to (D) listen to、hear

Q2.

Did you _____ that BTS is coming to Taiwan to perform for the New Year's Eve concert?

(A) hear (B) listen

(C) listen to (D) hear of

Q3.

A:Why have you been listening to the podcast lately?

B:I want to improve my _____ comprehension.

(A) hearing (B) listening

(C) listen (D) hear

Q4.

Despite suffering from a _____ loss, he still managed to keep up in class.

(A) listen (B) listening

(C) hear (D) hearing

答案:

B、A、B、D

解析:

Q1:

If you listen carefully, you can hear the sound of the air conditioning.(如果你仔細聽的話,您會聽到空調的聲音。)

第一題前面因為是要說「如果你仔細聽」,所以是一種「集中注意力,主動地聆聽」的動作,因此我們會用 listen。而後面只是單純要表達「可以聽到空調聲音」的這個「能力」,所以要用 hear 喔!

Q2:

Did you hear that BTS is coming to Taiwan to perform for the New Year's Eve concert?(你有聽說 BTS 要來台灣表演跨年演唱會嗎?)

這裡的 hear 可以解釋為「聽說」,因為是「在偶然的情況下,不經意地聽見。」 因此要用 (A) hear 喔!

Q3:

A:Why have you been listening to the podcast lately?(你最近為什麼在聽那個 Podcast 了?)

B:I want to improve my listening comprehension.(我想要提升我的聽力理解能力。)

這題我們可以先從 comprehension「理解」這個字來判斷,要可以「理解」某個東西的話,就必須要「專心的聽」,因此可以先將 (A) 跟 (D) 選項刪除。接著我們再來判斷詞性,由於這裡是要表達「聽力的理解能力」,因此可以判斷答案為形容詞的 (B) listening。

Q4:

Despite suffering from a hearing loss, he still managed to keep up in class.

(即使聽力受損,他還是試圖跟上班上的進度。)

這題想要表達的是「聽力受損」,就是代表可以聽到聲音的這個「能力」有損害,因此要選擇能代表聽覺這個「能力」的 hear,而由於這裡是指「聽力、聽覺」有受損,所以要改成名詞 (D) hearing 的形式。

進階挑戰

Q1.

A;Have you _____ Kevin lately?

B;No, I haven't. I wonder what he's up to.

(A) heard about (B) heard of

(C) heard from (D) heard

Q2.

Have you ever _____ the idiom "Birds of a feather flock together"?

(A) heard about (B) heard of

(C) heard from (D) heard

Q3.

The police _____ to their conversations on the phone.

(A) listened for (B) listened in

答案:

C、B、B

解析:

Q1:

A;Have you heard from Kevin lately?(你最近有聽到 Kevin 的消息嗎?)

B;No, I haven't. I wonder what he's up to.(我沒有耶。不知道他最近在幹嘛。)

hear from 表示「從...得到消息」,通常是指收到來信或是有電話聯繫。對話中 A 詢問 B 是否有 Kevin 的消息,因此可以確定答案為 (C) heard from。

Q2:

Have you ever heard of the idiom "Birds of a feather flock together"?(你聽過「物以類聚」這個諺語嗎?)

hear of 表示「聽說過某事物或人的存在」,所以要詢問某人有沒有聽過什麼東西就可以用 (B) heard of。而 (A) heard about 是指「聽說過與某人或某物相關的事」,所以也與題意不符。

Q3:

The police listened in to their conversations on the phone.(警方在電話上竊聽他們的對話。)

這題是考 listen 相關的用法。(A) listened for 可以用來表示專心地「靜待某個聲音的出現」,而 (B) listened in 則有「偷聽、監聽」的意思,因此較能切合題意。另外 listened in 還有「收聽廣播電台」的意思,所以我們也可以說 I listened in to ICRT. 來表達「我收聽 ICRT 電台」。

上面的題目大家都答對了嗎?以後如果看到一樣的考題不要再搞混啦!

