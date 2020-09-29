台日文化差別 日常生活篇─日本的「瘋狂自助式」

已經習慣台灣生活的日本人，回到日本感受到的文化反衝擊是「自助式」，今天要介紹日本的瘋狂自助式，什麼都可以自助式，我們來看看有哪些呢！

來臺灣快八年了，已經習慣台灣的結帳與服務模式，幾乎每個餐廳都是服務生幫你點餐，而超商的櫃台都有店員幫忙結帳、做咖啡、微波食物等，但是當我上次回日本買東西結帳的時候再次體驗到「自助式」的經驗，明明以往對自助式感到稀鬆平常的我，居然會覺得這種「自助式結帳」很新鮮，就像初體驗一般，深深感受到文化的反衝擊！那日本有哪些比較特別的自助式呢？！

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自助式咖啡

在臺灣便利商店買咖啡，店員會幫你做，但是在日本大多數便利商店你點咖啡之後要自己使用機器做咖啡，有些便利商店還可以免費客製化，自己添加像香草、肉桂等調味粉！由於日本便利商店的咖啡競爭很激烈，因此各家便利商店會推出有特色或是變得像咖啡聽一樣有講究的咖啡，如果你是咖啡控的話，去日本一定要喝看看喔！

另外還有一點跟台灣不一樣的地方是，像肉包、熱狗、炸物、關東煮等熱食都是在櫃台上，告訴店員你要什麽，店員就會幫你弄喔！日本的熱食種類很豐富，也是非常值得吃的喔！

●セルフサービス(serufusābisu/ 自助式)

●コンビ二(konbini/ 便利商店)

●コーヒー(kōhī/ 咖啡)

●揚げ物(agemono/ 炸物)

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自助式結帳

日本的超市、便利商店、服飾店、餐廳等店家逐漸開始採用自助式結帳，結帳方式分為「完全自助式」和「半自助式」，「完全自助式」指刷商品到付費都是客人自己用收銀機結帳的；「半自助式」指店家刷商品，刷完客人自己用旁邊的收銀機結帳。這樣一來可以「減少服務員的負擔」，「有效率的結帳」，「比較衛生」，還有一些自助結帳機是你把購物籃放在指定的位置就會自動算出來總金額，也可以用刷卡付費，到了日本一定要體驗看看高科技的自助結帳機吧！

●セルフレジ(serufureji/ 自助結帳)

●お会計(okaikē/ 結帳)

●レジ(reji/ 收銀檯)

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自助式居酒屋

想不到居酒屋也可以自助式！因為店家不用支出人力費用，所以價錢通常也比較便宜，很適合愛喝酒與美食的小資族！如果你是不喜歡被店員打擾的人，也非常適合去自助式居酒屋喔，可以享受自己一個人的時間～

日本有好幾種自助式居酒屋模式，以下介紹三種：「速食式居酒屋」，「全自助式居酒屋」，「喝到飽居酒屋」。

→速食式居酒屋

在櫃檯用ipad來點餐付費，餐店準備好之後客人拿無線取餐機取餐，餐具也要自己拿，減少人力費用，降低單價，提供客人又便宜又好吃的餐點與飲料。

→全自助式居酒屋

酒和食物都是自助式，只有少數餐點是要跟店員點餐的，店內的酒有日本酒、啤酒、威士忌等種類，都是投幣式的，屬於酒品的自動販賣機，每一台都小小的，很可愛！真的要體驗一下自己倒酒的樂趣！

→喝到飽居酒屋

店家提供各式各樣的酒，都是喝到飽！選自己喜歡的酒，自己倒酒喝，很適合酒鬼的你！！有些店家可以帶外食，也有店家提供便宜好吃的小菜哦！

如果你到日本想要體驗自助式居酒屋的話，可以上網搜尋「セルフ居酒屋」（自助式居酒屋）喔！

●セルフ居酒屋(serufuizakaya/ 自助式居酒屋)

●自動販売機(jidōhanbaiki/ 自助販賣機)

●ウイスキー(uisukī/ 威士忌)

●居酒屋(izakaya/ 居酒屋)

●飲み放題(nomihodai/ 暢飲)

由於日本人力日趨減少，進而發展出各式各樣的高科技自助式設備，去日本旅遊的你一定要親自嘗試這些自助式的機器，說不定還會有一些大發現喔～