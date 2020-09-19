美國國際傑出工業設計獎 南台科大學生1金2银大贏家

美國工業設計師協會舉辦的國際傑出工業設計獎(International Design Excellence Awards)，前天頒獎，南台科大學生參加這項全球規模最大的國際知名設計獎，以「Hando」、「T³ Monster」及「童話視界Visual Land」三項作品獲一金二銀殊榮。校方表示，10多來獲設計獎的台灣學生團隊屈指可數，3組作品在今年競賽大放異彩，證明南台科大學生的傑出設計實力。

南台科大創新產品設計系副教授歐陽昆指導學生參賽。榮獲金獎的作品「HanDo」由鄭逢甲、李宣諺、彭凱嶸、高偉銘4人設計，專為6到12歲單側斷肢兒童所設計的義肢。透過模組化與可調式的設計針對學習、運動娛樂與生活進行套件的設計，改善頻繁汰換整支義肢所產生的經濟問題，並輔助斷肢兒童日常生活與校園學習上的需求，讓兒童能健康快樂的成長。

銀獎作品「T³ Monster」是由王映捷、趙玟瑄、曾郁玲、劉涵瀞設計，是一套給手部發展遲緩兒童的訓練教具，裡頭的毎款怪獸，都針對不同的手部肌群訓練，設計不同的玩法內容，以達到不同訓練目的。「T³ Monster」也結合APP的使用，APP會自動整合每次遊戲紀錄，以便在孩子回診及練習時，能讓治療師和家長透過紀錄功能了解是否有完成進度及進步成效。

另一銀獎作品「童話視界」由朱宜潔、謝秧蓁設計，歐陽昆與電子工程系張萬榮副教授共同指導，針對4到6歲孩童開發的兒童數位化注意力訓練教具。作品以童話故事為主題，將視覺追蹤、掃描的眼球動作與視覺區辨、視覺完形等視知覺能力的訓練目標融入遊戲中，並應用了磁場感應模組達到實體物件與遊戲間的虛實互動，提升專注力與手眼協調等能力。