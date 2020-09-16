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替受吸管殘害的海龜發聲 義守大學蔡孟㯣獲紅點設計獎

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣以「回龜 」Return of the Turtle作品獲德國紅點設計獎。圖／義守大學提供
義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣以「回龜 」Return of the Turtle作品獲德國紅點設計獎。圖／義守大學提供

德國紅點設計大賽有「設計界的奧斯卡」之稱，今年度得獎名單揭曉，義守大學助理教授蔡孟㯣以塑膠吸管導致海龜死亡的畫面為發想，設計「回龜 」Return of the Turtle海報作品，運用人類感官的視覺暫留效應，提醒世人看見不願意接受的事實，作品獲得紅點「品牌與傳達設計」獎項。

海龜因吸入吸管導致死亡的新聞畫面引起外界關注，義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣從小就想養烏龜，看見海龜因人類行徑死亡痛心不已，希望透過視覺設計替海龜發聲。

蔡孟㯣的作品命名為「回龜」，她表示，回龜也是回歸，一種回到原生自然的寓意，觀看者先凝視海報15秒，閉上雙眼在腦海中重新檢視，透過感官上的視覺暫留，腦海中會看到綠色海龜，可以試圖想像海龜正努力地游回到熟悉的海洋。

義守大學指出，蘇孟㯣以設計師身分參賽，獲得今年紅點設計賽的「品牌與傳達設計大獎」項目，今年有全球50個國家、6992件參賽，台灣158件作品入選。

義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣以「回龜 」Return of the Turtle作品獲德國紅點設計獎。圖／義守大學提供
義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣以「回龜 」Return of the Turtle作品獲德國紅點設計獎。圖／義守大學提供

海龜 義守大學

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