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我國教育單位獨禁Zoom 學者憂國際交流受阻

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部因通訊軟體Zoom資安疑慮，今年4月要求各級學校禁用，直到現在仍未開放。 路透社
教育部因通訊軟體Zoom資安疑慮，今年4月要求各級學校禁用，直到現在仍未開放。 路透社

疫情阻擋面對面交流，與他國學生共用一教學平台，才能達成國際教育交流。不過全球教育單位中，只剩我國教育主管機關基於資安問題禁用Zoom。疫情期間台灣國際教育交流受阻隔，一大原因就是禁用許多國家廣用的遠距軟體Zoom；不少中小學教師也說Zoom的教學功能比其他軟體強大，盼重新開放。

旅外的中研院院士、數學學者丘成桐說，新冠病毒全球肆虐，大學都不能上課了，大家利用Zoom來交流。以哈佛大學為例，上課和硏討班都用上它，歐洲的會議和硏討班每天都透過它進行。台灣不能用Zoom，致使跟外面的交流出現阻滯，令人十分惋惜。

Zoom的亞太區發言人CJ Chen說，大學是Zoom最開始也最主要的客戶，像是美國哥倫比亞商學院選擇Zoom，能降低師生的差旅成本。澳洲也有大型學校，每棟樓隔很遠，改採遠距教學，可以節省很多時間。

動輒一、兩百人上課的補教也受疫情衝擊，台北市補教協會表示，不少家長不敢讓孩子上實體課，補教一率尊重，並安排改採遠距上課。

知名補教數學教師陳立說，疫情下數位平台變得很重要，他的課堂上仍用Zoom，主因是數學教學要用白板推導公式，Zoom的虛擬白板讓他無痛轉換到線上。其次是Zoom登入流程簡便，陳立機構不用出動太多助教幫忙，就能讓至多500名學生同時進到數位教室來上課。

疫情 哈佛大學 哥倫比亞

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