北美館公布2020策展徵件計畫 「感性機器」獲選

北美館2020策展徵件計畫今天公布。北美館表示，經過公開徵件、兩階段評選，李雨潔及林瑀希合作之展覽提案「感性機器：後資本時代的自我療癒」自12件提案中獲選，預計將於2021年7月在北美館地下樓E、F展覽室展出。

北美館表示，本屆由7位館內外評審委員王嘉驥、郭昭蘭、簡子傑、鄭文琦、江洋輝、簡正怡、陳慧盈，從策展議題與方法論的獨特性、空間規劃與呈現、展覽實踐可行性及經費配置合理性等評比項目甄選。評審團指出，本次獲選計畫策展論述完整，具發展性，作品的選擇與主題緊扣，整體計畫執行度高，獲致共識。

「感性機器：後資本時代的自我療癒」將展覽想像成一種療癒機器的總體，集結八件行為和數位科技的創作，從後現代主義的行為作品，到當代人類學式對環境的探究，藉由不同的方式探索身體與環境共振的感知模式，讓觀眾從自我沉澱或釋放焦慮的身體感受，進入一種較為知性的思考狀態。

北美館表示，本策展徵件計畫預計展出藝術家朱浩培+李長民、陳呈毓、陳慧嶠、Rebecca Horn、John Akomfrah、Cam Xanh、Olafur Eliasson等作品。