purple with rage是什麼意思？英文俚語也有顏色 紫色相關俚語大集合！

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紫色充滿靈性與優雅的氣質，也是滿多人喜歡的顏色，但不說的話你不會發現，其實許多國旗上連一點點紫色都沒有！這到底是為什麼呢，難道以前的人都不喜歡紫色嗎？點開影片你就會發現許多與紫色相關的歷史小知識喔！

講到顏色，其實英文中有許多俚語是用不同的色彩來表達的喔，今天我們要來聚焦在紫色，跟大家分享一些有 purple 的俚語用法。那這些俚語、片語主要都是英式英文中會使用的，美式英文就比較少見囉，我們趕快開始吧！

◎ purple with rage 非常生氣

這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候，臉都漲紅了起來，呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔！另外也很常有人會說：purple in the face。

When Mark saw his girlfriend flirting with another guy, he turned purple with rage.（當 Mark 看到他女友跟另一個男的調情，他氣炸了。）

What happened to her? She’s turned purple in the face.（她怎麼啦？臉都氣到漲紅了。）

◎ born to the purple 出身貴族的，有皇室身分的

這個片語比較特別，這是美式英文的用法喔。那有看影片就會知道，紫色因為太貴太稀有，只有皇室般有錢的人才買得起，因此紫色時常被與皇室聯想在一起，那這個片語字面上是指「生於紫色」，其實就是用紫色來比擬成皇室，表示「出身貴族」的意思。

The young prince was under a lot of pressure because he was born to the purple, and he had to act very elegantly.（這個年輕的王子壓力很大，因為他出身貴族，舉手投足都必須十分優雅。）

◎ with a purple passion 充滿某種情感、情緒的

這個片語可以用來形容某人情緒高漲到幾乎極限，我們可以想像如果英文是 hate someone with a purple passion，那就表示「恨透某人」囉。

After my roommate and I had a huge fight, I think she hates me with a purple passion.（在我室友跟我大吵一架之後，我覺得她恨死我了。）

◎ purple prose 詞句華麗、刻意堆疊的文章

英文中 purple 這個字也有「詞藻華麗的、華而不實的」的意思，而 prose 是指「散文」，兩個字合在一起之後，purple prose 自然就是指「詞藻過度堆砌的文章」囉。

I want to be a writer one day, but so far my drafts are full of purple proses. I think it takes time to polish my writing skills.（我將來想成為作家，但目前我的草稿中充滿過度華麗的文章。我覺得要精進我的寫作技巧的話，還需要一些時間。）

◎ purple patch 一連串的成功

小備註一下，這個片語大多是用在英式英文喔！此外，這個片語滿常用在球賽或比賽中，如果有球員或隊伍不斷得分或獲得勝利，就可以用這個片語形容：

Nobody would’ve expected that they would hit a purple patch in this match.（沒有人預料到他們在這場聯賽中會獲勝。）

看完今天專欄之後，大家是不是很驚訝小小一個 purple 居然也可以有這麼多延伸片語用法呢？更多有關顏色延伸出來的片語歡迎大家點進以下延伸閱讀，保證可以給你一點顏色瞧瞧！

1. 永遠只說 I'm angry! 不夠看？！為你的心情加點顏色吧

2. 紅橙黃綠藍靛紫，英文片語也可以是彩色的！

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