purple with rage是什麼意思？英文俚語也有顏色 紫色相關俚語大集合！

紫色充滿靈性與優雅的氣質,也是滿多人喜歡的顏色,但不說的話你不會發現,其實許多國旗上連一點點紫色都沒有!這到底是為什麼呢,難道以前的人都不喜歡紫色嗎?點開影片你就會發現許多與紫色相關的歷史小知識喔!

講到顏色,其實英文中有許多俚語是用不同的色彩來表達的喔,今天我們要來聚焦在紫色,跟大家分享一些有 purple 的俚語用法。那這些俚語、片語主要都是英式英文中會使用的,美式英文就比較少見囉,我們趕快開始吧!

◎ purple with rage 非常生氣

這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候,臉都漲紅了起來,呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔!另外也很常有人會說:purple in the face。

When Mark saw his girlfriend flirting with another guy, he turned purple with rage.(當 Mark 看到他女友跟另一個男的調情,他氣炸了。)

What happened to her? She’s turned purple in the face.(她怎麼啦?臉都氣到漲紅了。)

◎ born to the purple 出身貴族的,有皇室身分的

這個片語比較特別,這是美式英文的用法喔。那有看影片就會知道,紫色因為太貴太稀有,只有皇室般有錢的人才買得起,因此紫色時常被與皇室聯想在一起,那這個片語字面上是指「生於紫色」,其實就是用紫色來比擬成皇室,表示「出身貴族」的意思。

The young prince was under a lot of pressure because he was born to the purple, and he had to act very elegantly.(這個年輕的王子壓力很大,因為他出身貴族,舉手投足都必須十分優雅。)

◎ with a purple passion 充滿某種情感、情緒的

這個片語可以用來形容某人情緒高漲到幾乎極限,我們可以想像如果英文是 hate someone with a purple passion,那就表示「恨透某人」囉。

After my roommate and I had a huge fight, I think she hates me with a purple passion.(在我室友跟我大吵一架之後,我覺得她恨死我了。)

◎ purple prose 詞句華麗、刻意堆疊的文章

英文中 purple 這個字也有「詞藻華麗的、華而不實的」的意思,而 prose 是指「散文」,兩個字合在一起之後,purple prose 自然就是指「詞藻過度堆砌的文章」囉。

I want to be a writer one day, but so far my drafts are full of purple proses. I think it takes time to polish my writing skills.(我將來想成為作家,但目前我的草稿中充滿過度華麗的文章。我覺得要精進我的寫作技巧的話,還需要一些時間。)

◎ purple patch 一連串的成功

小備註一下,這個片語大多是用在英式英文喔!此外,這個片語滿常用在球賽或比賽中,如果有球員或隊伍不斷得分或獲得勝利,就可以用這個片語形容:

Nobody would’ve expected that they would hit a purple patch in this match.(沒有人預料到他們在這場聯賽中會獲勝。)

看完今天專欄之後,大家是不是很驚訝小小一個 purple 居然也可以有這麼多延伸片語用法呢?

