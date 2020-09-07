新聞中的素養課／荷包殺手！怎樣算超速 一定要知道的「區間測速」原理
超速是車禍重要原因，過去最常使用取締工具就是固定桿、手持雷射槍及三腳架等測速器，但這些都只是點狀取締，「道高一尺，魔高一丈」，很多駕駛人接近時放慢速度，過了測速點又加速行駛，很難達到速度管理目的。
區間測速是新的取締方式，由於固定桿是點狀偵測取締，區間測速卻是從點延伸為線，車輛通過區間測速起點及終點，錄影設備配合車牌辨識及記錄時間，系統自動計算平均速率，當平均速率大於速限，就代表區間內行車超速，因此區間測速較適用於封閉及半封閉路段，且應以易違規、易肇事路段為主。
大家應該對區間測速有了基本的認識了吧？區間測速的原理就是用到數學中的速率、比例等概念，接下來就讓力宇教育的致理老師帶大家來實際計算區間測速，讓我們從時事新聞中培養閱讀素養的能力吧！
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