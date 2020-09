影／在法國火車站接吻是違法的 10個小知識帶你一探浪漫巴黎

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

疫情期間不能出國只好看看影片過乾癮。影片中,我們可以跟著旁白的解說一同沉浸在法國的人文氣息裡。如果你還沒去過法國的話,不妨先來看看影片,體驗一下法國的美吧!

小編友人去了法國交換之後,分享了許多有趣的小知識,也激起了小編的好奇心,開始探索這個奇妙的國家。今天小編就要來跟大家介紹,10 個關於法國的小知識,來看看你知道幾個吧!

10個法國小知識

每個國家都有一些奇怪的法律或規定,常常會令人非常不解,當然也有一些非常有趣的小知識,今天就讓我們一個一個來看看吧!

1. In France, traditional baguettes can only be made with four ingredients: wheat flour, water, salt, and yeast.(在法國,傳統的法式麵包只能用四種成分製作、麵粉、水、鹽和酵母。)

※ 有些更嚴格的店還會規定這些法式麵包只能在要販售的店製作並且要剛好 250 公克重,也不能冰凍或添加任何防腐劑,代表店家必須在 24 小時內賣掉。

2. In order to prevent overcrowding and delays, it’s illegal to kiss in French train stations, especially on their platforms.(為了防止壅塞和延誤,在法國火車站接吻是違法的,特別是在月台上。)

※ 自 1910 年開始,法國國家鐵路公司頒布了這項規定,雖然不知道這項規定的期限為何,但目前為止是沒有正式的懲罰制度的(根據友人去法國交換的經驗,他說真的沒看過)。

3. In France, it is illegal to name a pig Napoleon because ­calling a pig after the emperor is said to be an insult to the head of state.(在法國,將豬取名為拿破崙是違法的,因為將豬以皇帝命名是對國家元首的侮辱。)

4. The most visited tourist attraction in Paris every year is not the Eiffel Tower but Disney in Paris.(每年巴黎參觀人數最多的景點不是艾菲爾鐵塔,而是巴黎的迪士尼。)

※ 如果單看歷史景點的話,艾菲爾鐵塔的參觀人數也僅排名第四喔!第一名為巴黎聖母院,第二名為聖心大教堂,第三名則是羅浮宮。

5. In addition to baguettes, the French also love to eat snails. They consume about 500 million snails every year.(除了法式麵包,法國人也喜歡吃蝸牛。他們每年會吃掉約 5 億隻蝸牛。)

6. In France, nearly 96 percent of high schools have condom vending machines.(在法國,將近 96% 的高中都有保險套自動販賣機。)

※ 法國各學校的校長認為,此項措施是為了對學生進行性教育和倡導安全性行為的重要,以避免愛滋病毒和懷孕的風險。(法國也有一個城鎮叫做 Condom 喔!現在已經變成一個知名的景點了。)

7. France has the most Nobel Prize winners in Literature. Fifteen individuals have won the award since 1901.(法國是諾貝爾文學獎得主最多的國家。自 1901 年以來已經有 15 個人得獎。)

8. There is only one stop sign in the entire city of Paris.(整個巴黎只有一個停車標誌。)

※ 這個奇特的現象跟法國的交通法規有關,在行駛的過程中,右側的汽車有優先通行權,因此除了交通號誌外,法國路上是沒有停車標誌的。而這唯一的標誌也在 2012 年被替換,變成一個禁止左轉的號誌。

9. The Eiffel Tower is repainted every seven years, and the paint used each time is equivalent to the weight of 10 elephants.(艾菲爾鐵塔每七年會重新粉刷一次,每次使用的油漆相當於 10 頭大象的重量。)

10. France is the world’s most popular tourist destination.(法國是世界上最受歡迎的旅遊地。)

認識了這麼多關於法國有趣的小知識,好像也不難理解為何它會是世界上最受歡迎的旅遊地了吧!

延伸閱讀

1. 【旅遊英文】快下飛機時拿到的『海關申報表』,該怎麼填呢?

2. 【旅遊英文】搭飛機達人一定要會的進階單字!

3. 【旅遊必備】飯店入住、退房英語對話

【更多學英文資源,詳見《希平方》】