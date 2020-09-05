陽明醫師工程組前進交大／培育智慧醫療人才 張懋中設獎學金

陽明大學醫學系今年增設醫師工程師組，這學期將在交通大學修讀電機資訊課程。陽明大校學表示，為鼓勵更多學生投入智慧醫療，交通大學前校長張懋中也以父母名義，成立「張德璋先生與郭聯壁女士紀念獎學金」，將用於獎勵優秀的醫師工程師學生。

陽明醫學系醫師工程師組，前兩年將在交通大學上課，大三後回到陽明大學，繼續完成醫學系PBL（問題導向學習）與實習，大六畢業時取得「醫學士」學位。

張懋中本身就是電機工程領域專家，他在擔任交大校長期間力推台灣應將智慧醫療作為下一代產業，促成醫師工程師組的成立，也讓這個兩校合作的科系，順利招收到第一期生力軍。陽明大學說，他以父母親名義，捐贈醫師工程師的獎學金基金，期望醫師工程師組能培養兼具仁心仁術與創新研發的醫師。

張懋中以多年在美國的經驗表示，台灣訓練很多「解決問題」的人才，這也是為什麼台灣代工產業發達的原因，但卻缺乏「發明未來」的人才，這是與歐美教育最大的區別，也是影響台灣產業沒有辦法向上提升的因素。他期望醫師工程師能替台灣醫界與電子業尋找新藍海。

郭旭崧表示，醫學與電資的結合，是希望能將仁心仁術的精神發揚光大。疫情已經看出資訊化的重要性，無論是防疫、臨床或照護，有了資通訊的協助，能讓醫師克服交通阻礙，讓醫學發展出更優質的服務造福民眾。