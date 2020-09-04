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福衛7號接收的資料 讓天氣預報誤差貢獻值提升6％

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
福衛七號六枚衛星抵任務軌道時每100分鐘可提供的資料分布圖。圖／國家太空中心提供
福衛七號六枚衛星抵任務軌道時每100分鐘可提供的資料分布圖。圖／國家太空中心提供

歐洲中期天氣預報中心表示，今年3月正式加入福爾摩沙衛星七號的觀測資料後，經研究分析，已能顯著改善數值天氣預報模式的誤差，無線電掩星資料對於24小時預報誤差的貢獻由4％提升至10到11％。

該中心資料科學家Sean Healy指出，氣象學家會在商用飛機上安裝大量的大氣感測器，以便在飛機飛行的同時收集大氣資料，但今年受到新冠肺炎疫情影響，人們出國旅行驟減，商用飛機上安裝的大氣感測器能提供的數據量也急劇減少，而去年發射的福衛七號正好彌補了這個缺口。

國家太空中心主任林俊良表示，福衛七號通過測試期後，今年3月起正式提供資料給國際氣象作業中心及研究單位，現每天至少可提供4000筆無線電掩星觀測資料。在團隊努力下，每次遇到衛星發生異常，都能以最快的速度解決，讓衛星恢復正常運作，維持穩定的掩星資料品質與數量，達到任務目標。

太空中心說，福衛七號星系包含六枚衛星，去年6月發射至高度720公里的暫駐軌道後，逐次分離佈署到六個均勻軌道面。經由國研院太空中心一年多的操控，目前已順利讓四枚衛星佈署到高度550公里的任務軌道上，第五枚衛星降軌佈署作業也將於今年9月下旬開始執行，預計明年2月可完成全部衛星的軌道佈署。屆時觀測資料將會均勻分布在南北緯50度間，對氣象預報作業可提供更大的幫助。

預報 福衛七號 太空

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