新聞中的素養課／關於黎巴嫩爆炸案 其中原理你看懂了嗎？

聯合新聞網 / 孟翔老師＆林觀老師／可樂時間X力宇教育

生活中許多事件的發生都隱含著科學原理，新聞報導中的科學你看懂了嗎？是否可以聯想到曾經學習過知識呢？

目前108課綱的教育重視素養的養成，新聞報導是最平易近人的可用素材，讓力宇教育的新世代雙師—孟翔與林觀老師，攜手帶你輕鬆看新聞、聊時事，培養閱讀素養的軟實力！

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‧自然NEWS

黎巴嫩爆炸案 化學師：這3條件兼具難怪死傷慘

2020-08-05 14:14 聯合報／記者潘乃欣 台北即時報導

黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸，官方懷疑是倉儲超量的硝酸銨釀禍。補教化學老師王宇表示，硝酸銨是一種離子化合物，化學式是NH4NO3，易溶於水的白色晶體。它常作為肥料，也常用於土木工程，又因含硝酸根具有強氧化力，在高溫下易與可燃物反應而爆炸，非常危險。

【完整報導內容，請點此】

‧知識廣角鏡

人類歷史上，其他重大的硝酸銨爆炸事件：

(1)1947年，德克薩斯城災難

(2)2004年，朝鮮火車站爆炸事件

‧挑戰看看

1.爆炸發生的原因五花八門，若爆炸的原因與化學反應有關，我們稱為「化學性的爆炸」；若爆炸的原因與化學反應無關，則稱為「物理性的爆炸」，下列爆炸事件中何者屬於「物理性的爆炸」？

(A)石油外漏接觸火源，導致儲油槽爆炸

(B)粉塵與空氣混合燃燒，氣體膨脹產生高壓爆炸

(C)火藥引燃引信後，由內向外發生爆炸

(D)乾冰丟進寶特瓶後鎖緊蓋子，導致容器內部壓力過高而爆炸

答案：D

2.此次造成爆炸的硝酸銨，其實主要的用途並不是用於製作炸藥，而是利用其組成中，某種元素比例較高，做為農業肥料。試問，是因為何種元素，使其可以做為肥料使用呢？

(A)碳 (B)氮 (C)氧 (D)銨

答案：B

3.文中提及「硝酸銨是一種離子化合物，易溶於水的白色晶體」，根據這段簡單的敘述，我們可以推理出下列何者可能是它的性質？

(A)它是一種電解質，其水溶液可以導電

(B)它是一種電解質，其白色晶體可以導電

(C)它是一種鹽，其水溶液為中性

(D)它是一種鹼，其水溶液為鹼性

答案：A

《會考，真的有考》

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爆炸 黎巴嫩 素養

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