新聞中的素養課／關於黎巴嫩爆炸案 其中原理你看懂了嗎？
生活中許多事件的發生都隱含著科學原理，新聞報導中的科學你看懂了嗎？是否可以聯想到曾經學習過知識呢？
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‧自然NEWS
黎巴嫩爆炸案 化學師：這3條件兼具難怪死傷慘
2020-08-05 14:14 聯合報／記者潘乃欣 台北即時報導
黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸，官方懷疑是倉儲超量的硝酸銨釀禍。補教化學老師王宇表示，硝酸銨是一種離子化合物，化學式是NH4NO3，易溶於水的白色晶體。它常作為肥料，也常用於土木工程，又因含硝酸根具有強氧化力，在高溫下易與可燃物反應而爆炸，非常危險。
‧知識廣角鏡
人類歷史上，其他重大的硝酸銨爆炸事件：
(1)1947年，德克薩斯城災難
(2)2004年，朝鮮火車站爆炸事件
‧挑戰看看
1.爆炸發生的原因五花八門，若爆炸的原因與化學反應有關，我們稱為「化學性的爆炸」；若爆炸的原因與化學反應無關，則稱為「物理性的爆炸」，下列爆炸事件中何者屬於「物理性的爆炸」？
(A)石油外漏接觸火源，導致儲油槽爆炸
(B)粉塵與空氣混合燃燒，氣體膨脹產生高壓爆炸
(C)火藥引燃引信後，由內向外發生爆炸
(D)乾冰丟進寶特瓶後鎖緊蓋子，導致容器內部壓力過高而爆炸
答案：D
2.此次造成爆炸的硝酸銨，其實主要的用途並不是用於製作炸藥，而是利用其組成中，某種元素比例較高，做為農業肥料。試問，是因為何種元素，使其可以做為肥料使用呢？
(A)碳 (B)氮 (C)氧 (D)銨
答案：B
3.文中提及「硝酸銨是一種離子化合物，易溶於水的白色晶體」，根據這段簡單的敘述，我們可以推理出下列何者可能是它的性質？
(A)它是一種電解質，其水溶液可以導電
(B)它是一種電解質，其白色晶體可以導電
(C)它是一種鹽，其水溶液為中性
(D)它是一種鹼，其水溶液為鹼性
答案：A
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