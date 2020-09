影／如果能回到過去 會如何跟過去的自己解釋新冠肺炎？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

新冠肺炎在全球肆虐半年以上了,受疫情影響的生活也慢慢變成了大家所謂的 the new normal(新的日常)。如果你能回到過去,你會如何和過去的自己解釋新冠肺炎呢?來看看這部有趣又發人深省的影片吧!

大家在看這部影片時,有沒有發現 butterfly effect 這個詞呢?為了讓每個被疫情新聞轟炸的讀者開心一點,今天小編就不再多提肺炎,來介紹一下 butterfly effect 還有各種和 butterfly 有關的片語,讓你的英文更繽紛美麗!

和 butterfly 有關的單字片語

◎ butterfly effect

Butterfly effect「蝴蝶效應」這個字其實是源自 70 年代一名氣象學家提出的「混沌理論」,他提到「一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀,可以導致一個月後德克薩斯州的一場龍捲風。」後來衍伸的意思就是「即使是微小的變化也會因為事物間的關係造成巨大的影響」,仔細想想,用來形容食用蝙蝠而產生的全球性傳染病也非常適合,來看個例子:

A: Twenty years ago, I picked up a handkerchief on the ground for an elegant young lady. Three years later, we got married.(20 年前,我幫一位優雅的年輕女子從地上撿起了一條手帕。三年後,我們結婚了。)

B: Well, I reckon it was all about the butterfly effect. Thank you, Dad, for picking up that handkerchief.(嗯,我想這都是蝴蝶效應吧。爸,謝謝你撿起那條手帕。)

※ 著名科幻電影 The Butterfly Effect《蝴蝶效應》就是以這理論為靈感,有興趣的讀者可以看一下喔!

◎ social butterfly

接下來這個字的字面翻譯是社交蝴蝶,意思就是「愛社交的人」,這一類人就像蝴蝶一樣,在社交場合中繽紛自在地飛舞,舉個例子:

Angelica used to be a social butterfly, but she seemed to have completely disappeared in the past few months.(Angelica 以前是個愛社交的人,但她過去幾個月好像完全消失了。)

◎ (as) gaudy as a butterfly

這個片語的意思是「(像蝴蝶一樣)七彩繽紛」,不過因為 gaudy 本身有俗氣艷麗的意思,通常是指那種沒品味地把各種鮮艷顏色穿搭在身上,帶有貶義的意思,舉個例子:

Samantha looked as gaudy as a butterfly in her new designer dress. I'm so sorry for her taste.(Samantha 穿她那件新的名牌洋裝,五顏六色的。我真是為她的品味感到抱歉。)

◎ have butterflies (in one's stomach)

最後這個片語相當實用喔!字面意思是有蝴蝶在某人的肚子裡,其實就是在表示「做某事前感到相當緊張、不舒服」。因為許多人在過度緊張時會有肚子抽痛、腸胃不適的現象,英文就把這緊張不適的感覺比喻成蝴蝶在肚子中,來看個例子:

I had butterflies in my stomach before the interview last week. I was so nervous that I couldn't remember exactly what I said. It was really awful!(上週面試時我緊張到不行。我緊張到完全忘了我說了什麼。真是太慘了!)

下次和朋友聊天或寫作時,不妨試著把這些生動的片語用進去吧!

延伸閱讀

1. 【趣味英文】white lie 是『白色謊言』嗎?

2. 英文俚語也有顏色?紫色相關俚語大集合!

3. 紅橙黃綠藍靛紫,英文片語也可以是彩色的!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】