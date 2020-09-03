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影／如果能回到過去 會如何跟過去的自己解釋新冠肺炎？

聯合新聞網 / 希平方

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新冠肺炎在全球肆虐半年以上了，受疫情影響的生活也慢慢變成了大家所謂的 the new normal（新的日常）。如果你能回到過去，你會如何和過去的自己解釋新冠肺炎呢？來看看這部有趣又發人深省的影片吧！

大家在看這部影片時，有沒有發現 butterfly effect 這個詞呢？為了讓每個被疫情新聞轟炸的讀者開心一點，今天小編就不再多提肺炎，來介紹一下 butterfly effect 還有各種和 butterfly 有關的片語，讓你的英文更繽紛美麗！

和 butterfly 有關的單字片語

◎ butterfly effect

Butterfly effect「蝴蝶效應」這個字其實是源自 70 年代一名氣象學家提出的「混沌理論」，他提到「一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，可以導致一個月後德克薩斯州的一場龍捲風。」後來衍伸的意思就是「即使是微小的變化也會因為事物間的關係造成巨大的影響」，仔細想想，用來形容食用蝙蝠而產生的全球性傳染病也非常適合，來看個例子：

A: Twenty years ago, I picked up a handkerchief on the ground for an elegant young lady. Three years later, we got married.（20 年前，我幫一位優雅的年輕女子從地上撿起了一條手帕。三年後，我們結婚了。）

B: Well, I reckon it was all about the butterfly effect. Thank you, Dad, for picking up that handkerchief.（嗯，我想這都是蝴蝶效應吧。爸，謝謝你撿起那條手帕。）

※ 著名科幻電影 The Butterfly Effect《蝴蝶效應》就是以這理論為靈感，有興趣的讀者可以看一下喔！

◎ social butterfly

接下來這個字的字面翻譯是社交蝴蝶，意思就是「愛社交的人」，這一類人就像蝴蝶一樣，在社交場合中繽紛自在地飛舞，舉個例子：

Angelica used to be a social butterfly, but she seemed to have completely disappeared in the past few months.（Angelica 以前是個愛社交的人，但她過去幾個月好像完全消失了。）

◎ (as) gaudy as a butterfly

這個片語的意思是「（像蝴蝶一樣）七彩繽紛」，不過因為 gaudy 本身有俗氣艷麗的意思，通常是指那種沒品味地把各種鮮艷顏色穿搭在身上，帶有貶義的意思，舉個例子：

Samantha looked as gaudy as a butterfly in her new designer dress. I'm so sorry for her taste.（Samantha 穿她那件新的名牌洋裝，五顏六色的。我真是為她的品味感到抱歉。）

◎ have butterflies (in one's stomach)

最後這個片語相當實用喔！字面意思是有蝴蝶在某人的肚子裡，其實就是在表示「做某事前感到相當緊張、不舒服」。因為許多人在過度緊張時會有肚子抽痛、腸胃不適的現象，英文就把這緊張不適的感覺比喻成蝴蝶在肚子中，來看個例子：

I had butterflies in my stomach before the interview last week. I was so nervous that I couldn't remember exactly what I said. It was really awful!（上週面試時我緊張到不行。我緊張到完全忘了我說了什麼。真是太慘了！）

下次和朋友聊天或寫作時，不妨試著把這些生動的片語用進去吧！

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